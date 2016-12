Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Izbor dogodkov od 22. do 24. decembra.

Četrtek, 22. december

V Galeriji Ravne bodo ob 17.00 odprli razstavo grafik beloruskega umetnika Sergeia Balenoka, ki ustvarja v klasični grafični tehniki jedkanice iz 15. stoletja. Njegove grafike so impresije o nevidnih a dojemljivih fenomenih, ki se zgodijo, ko pride noč in se prižgejo cestne svetilke. Takrat, ko se človek spremeni v senco in izgubi človeško obliko. Dela, v katerih je moč zaznati vpliv nadrealizma, obsegajo motive dreves, morja, lutk, prikazni in praznih ulic.

Nebo so prekrili kačji pastirji (2010)

V Mini teatru Ljubljana bo ob 18.00 projekcija eksperimentalnih filmov kultnega režiserja Richarda Foremana. Na ogled bosta filma Once Every Day ter Now You See It Now You Don't, ki sta nastala v sklopu projektov The Bridge in predstavljata nadaljevanje nekajletnega sodelovanja na relaciji Ljubljana – New York, v okviru katerega bo Zavod Projekt Atol v letu 2017 postavil novo performativno strukturo s slovenskimi igralci TRANSATLATIK, ki bo poleg snemanja v New Yorku v režiji Richarda Foremana in Sophie Haviland, predstavljena tudi v Sloveniji konec prihodnjega leta.

V Projektnem prostoru DUM Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Opomba pod črto, katere izhodišče se nanaša na umetniške vire in reference ter na načine, s katerimi se lahko edinstvena izkušnja umetnika deli z drugimi prek specifičnih prostorskih in časovnih značilnosti umetniškega dogodka. Morda prav nedoločljivost teh značilnosti ponuja možnost združevanja znotraj skupnosti, zato rezultat takega dela nikakor ni predvidljiv ali pričakovan, tako za vpletene kot seveda tudi za publiko. Sodelujejo: Andrea Knezović in Marija Cekić, Ana Legčević, Iza Pavlina, Anže Sever.

Iza Pavlina (2016)

V Muzeju sodobne umetnosti (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo Sreča Dragana z naslovom Prostor, vržen iz tira, ki zajema petdesetletno zgodovino medijske ustvarjalnosti in njen razvoj v slovenskem kulturnem prostoru: originalna, arhivska in televizijska dela. Na ogled bodo zgodnja dela v sodelovanju z Nušo Dragan, kasnejši interaktivni projekti in novejša samostojna dela: konceptualni projekti, happeningi , videi, filmi, interaktivne instalacije, performansi in akcije v razstavnih in javnih urbanih prostorih. Predstavljena bo tudi avtorska rekonceptualizacija arhiva nestabilnih medijev na način konceptne instalacije. Predvajani bodo video dokumenti udeležb v eksperimentalnih akcijah in v programih javnih televizij kot strategije prenašanja hermetičnih umetniških konceptov v javni prostor popularne kulture z beleženjem odziva gledalcev. Postavitev temelji na mreži povezav in prečenj vseh teh linij (originalna dela, arhiv, televizijski nastopi) v samem organizmu razstavnega prostora. Kustos razstave: Igor Španjol

Čas vržen iz tira (2000)

© Matija Pavlovec

V Galeriji Velenje bodo ob 20.00 odprli razstavo grafik z naslovom Iskanje matrice, ki predstavlja dela 33 slovenskih avtorjev. Dela, ki so nastala od sredine 20. stoletja do danes, so izbrali člani Slovenskega društva likovnih kritikov.

Vladimir Makuc: Pokrajina III (1976)

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil Vasko Atanasovski Trio. Po koncertu: DJ Bakto

i2Spl9czvmQ

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo ob 21.00 v okviru Kurzschlussa nastopila srbska rock skupina S.A.R.S. Predskupini: Trash Candy in Happy Ol'Mcweasel.

4Hd97DBuQLs

Petek, 23. december

V Dvorani Gustaf (Pekarna) Maribor bo od 20. ure dalje potekal Garage Explosion Festival, na katerem bodo nastopili: DMT (Srb), Thee Melomen (Hr), Concrete Worms (Srb), 100g's (Slo) in Underpodngrabn (Slo).

lmAFWKh0VEI

V Baru Gabrijel Cerkno bosta ob 21.00 v okviru praznovanja 21. obletnice Gabrijela nastopili srbska rock'n'roll skupina Straight Mickey And The Boyz in slovenska post-stoner rock zasedba Carnaval.

nBwoWDyjZNw

Sobota, 24. december

V Križevniški cerkvi Ljubljana bo ob 24.00 potekala 1. tradicionalna ne-tradicionalna polnočnica v produkciji LJUD Group. Gre za umetniški dogodek vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, ki odpira ključna vprašanja duhovnosti sodobnega človeka. Publika bo legla na pod cerkve, kot na dno kitovega trebuha, zvoki in besede jo bodo popeljali v sanjski svet mitoloških podob. Skupnostno potovanje v "medsvet" bo pospremljeno z maskami in ognjem, v ritualu bodo prisotni aktivno sodelovali.