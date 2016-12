Najbolj iskano letos: Pokemoni, Donald Trump in iPhone 7

Kaj smo googlali v letu 2016

Pokemon Go, Donald Trump in iPhone7, trije najpopularnejši iskalni nizi v 2016

© Flickr

Veliko je že minilo, odkar smo informacije iskali v leksikonih, knjigah, na najnovejše novice pa čakali do prvih informativnih oddaj na radiu, televiziji, na zgodbe v časopisih. Sedaj se ob srečanju z neznanim pojmom ali imenom, novim dogodkom takoj obrnemo na splet, največkrat na iskalnik Google, ker je najbolj priročen in obsežen. Ta je vajen vseh mogočih vprašanj in zato o nas (po)ve več, kot bi si želeli mi sami. Ker pa se naša iskanja venomer beležijo in štejejo, se lahko kar hitro tudi analizirajo. Prav to počne Googlovo orodje Google Trends, ki analizira pogostost iskalnih nizov po vsem svetu. Pred kratkim je Google Trends objavil najpogostejše iskalne nize s celotnega planeta v letu 2016.

Med svetovnimi iskanji je v iztekajočem se letu nedvomno izstopal niz »Pokemon Go«. Gre za igro za mobilne telefone, ki je takoj ob izidu presegla rekord v številu prenosov na pametne telefone. Kot kaže se je sedaj val navdušenja pomiril, ljudi, ki brezglavo hodijo naokoli gledajoč v zaslone svojih mobilnikov, pa je vedno manj. Tako je tudi z googlanjem imena igre, ki je svoj vrh doživelo med 10. in 16. julijem, se pravi kmalu po njenem izidu, nato pa je zanimanje začelo padati in se do sredine septembra nekako ustalilo na približno 8 % vrednosti popularnosti v primerjavi s svojim vrhuncem. Slika je podobna tudi v Sloveniji, kjer pa je očitno Pokemon Go bil najpopularnejši v Mariboru, nato v Kopru, Novem mestu, Celju in Ljubljani.

Gibanje iskanja niza "Pokemon Go" po brskalniku Google v zadnjem letu.

© Google Trends

Naslednji tak globalen trend je bil nov mobilni telefon iPhone 7, ki je na trge prihajal vse od sredine septembra pa do začetka novembra. V ZDA so oboževalci na telefon v vrstah čakali tudi tri tedne. Uporabnike spleta je nov iPhone začel zanimati že mesece pred izdajo, najbolj pa dni pred začetkom prodaje, ko je ameriški Apple telefon predstavil javnosti. Že konec septembra je zanimanje za iPhone 7 na spletu strmo padlo.

Gibanje iskanja niza "iPhone 7" po brskalniku Google v zadnjem letu.

© Google Trends

Donald Trump si za zdaj lasti tretje mesto med najbolj iskanimi pojmi na spletu v letu 2016. Iskanje Trumpa se je povečalo, ko je lani poleti oznanil svojo kandidaturo, število iskalnih nizov z njegovim imenom pa se je gibalo premo sorazmerno z bližanjem ameriških volitev pred dobrim mesecem. Približno enako so se odzivali slovenski »iskalci«, ki pa so več zanimanja pokazali za rojakinjo Melanio Trump. Bodoča prva dama ZDA je v svetovnem merilu zasedla četrto mesto na lestvici najbolj priljubljenih iskalnih nizov v kategoriji »Ljudje«, v kateri stoji takoj za Donaldom Trumpom, Hillary Clinton in plavalcem Michaelom Phelpsom. Melania je svoj prvi vzpon po iskalnih lestvicah dosegla v juliju predvsem zaradi plagiatorskega škandala, drugi vzpon pa se je seveda dogajal med dnevi pred in po ameriških volitvah. V googlanju Melanie prednjači Slovenija in šele nato ZDA, kjer je Melania dosegla le 65 % popularnosti, če je v Sloveniji dosegla 100 %. A tukaj moramo vzeti v obzir to, da gre podatke zadnjih petih let, v katerih so slovenski uporabniki spleta očitno redno spremljali pot Melanie Trump, medtem ko je v Ameriki zanimanje zanjo poskočilo skupaj z volitvami.

Gibanje iskanja niza "Donald Trump" po brskalniku Google v zadnjem letu.

© Google Trends

Uporaba iskalnega niza "Melania Trump" po brskalniku Google po državah v zadnjih petih letih.

© Google Trends

Med smrtmi zveznikov je na spletu najbolj odmevala Princeova. Ameriški pop glasbenik je umrl 21. aprila, takrat pa je njegova popularnost na spletu tudi naglo narasla. Število iskanj je po nekaj dneh padlo na normalno raven, ki pa je že pred smrtjo bila dokaj visoka.

Med globalnimi novicami so na prvem mestu bile ameriške volitve, nato poletne Olimpijske igre v Braziliji, Brexit, strelski napad v Orlandu in končno tudi virus Zika. Med zvezdniki, ki so preminili v tem letu, so po Princeu »splet lomili« še David Bowie, Christina Grimmie, Alan Rickman, Muhammad Ali in Leonard Cohen. Med še živečimi glasbeniki je najpopularnejša bila Celine Dion, še posebej ob smrti njenega moža Reneja Angelila na začetku letošnjega leta. Med filmi pa sta iskalne rekorde podirala Deadpool in Odred odpisanih (Suicide Squad).

Najpriljubljenejša iskanja so, kot videno, le odsev svetovnega dogajanja, analiza Googlovih trendov pa se bere kot kratek povzetek najbolj vročih tem v zadnjem letu. Gre za nekakšen pogled nazaj, ki nas, spet brez uporabe klasičnih medijev, spomni na to, kaj se je dogajalo. Na nekatere trende do decembra že skoraj pozabimo, pa čeprav so bili dva meseca v letu »megapopularni«. A tako naglo, kot je navdušenje nad njimi naraslo, tako naglo je tudi padlo. Uporabniki spleta gremo naprej, na nova deskanja – dan za dnem in mesec za mesecem. Spodaj pa še nepričakovano visoko popularni iskalni nizi, ki pa so svoj višek dosegli samo v enem določenem mesecu, a za to na prvi pogled niti ni kakšnega posebnega razloga: