Stvari, ki jih je naredil človek, so vsaj stotisočkrat težje od vseh ljudi na Zemlji

Urbana območja na Zemlji pokrivajo 3,7 milijona kvadratnih metrov, tehtajo pa več kot 11 tisoč milijonov ton

Ko odslužene "stvari" končajo na kupu smeti ...

Znanstveniki so ocenili, koliko tehtajo tehnične stvari, ki jih je ustvaril človek. S tem podatkom skušajo pokazati, v kolikšni meri delo človeka spodbuja podnebne spremembe. Ugotavljajo, da mesta, tovarne, železnica, kamere, računalniki, kemični svinčniki, meči, brzostrelke in vse druge stvari, ki jih je naredil človek, tehtajo 30 tisoč milijonov ton. To pomeni, da so vsaj stotisočkrat težje od vseh ljudi na Zemlji.

Znanstveniki tudi ocenjujejo, da je število »tehnofosilnih« vrst večje od števila živih vrst na planetu Zemlja, na portalu Climate News Network piše Tim Radford.

Tehnične stvari, ki jih je naredil človek, porabljajo velike količine energije, predvsem tisto pridobljeno iz fosilnih goriv, ki se vrača v ozračje kot izpusti toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Znanstveniki iz 24 institucij in 11 držav, ki so študijo izvedli pod vodstvom britanske univerze Leicester, so ocenili težo opeke, malte, mineralov in bioloških materialov, ki so jih ljudje izdelali in uporabili v zadnjih 10 tisoč letih. Urbana območja na Zemlji po njihovih podatkih pokrivajo 3,7 milijona kvadratnih metrov, tehtajo pa več kot 11 tisoč milijonov ton.

Študija poudarja, da so spremembe planeta, ki jih dela človek, tako velike, da je mogoče razglasiti novo geološko dobo Antropocen. Potrjuje tudi ugotovitve drugih raziskav, da so človeški artefakti vstavljeni v geološko zgradbo, človeška dejanja pa začenjajo na nevaren način spreminjati biološke cikle in atmosfero, predvsem pa podnebne cikle.

Že leta 2004 so raziskovalci potrdili, da so ljudje postali največji povzročitelj sprememb na planetu. Študija, ki je bila objavljena v časniku Geology, je pokazala, da človeštvo premika zemljo in skale desetkrat hitreje kot veter in dež. Ta hitrost še raste. Znanstveniki, ki so sodelovali v študiji univerze Leicester, navajajo, da se kovanci, računalniki, pametni telefoni, pisala, plastične skodelice in ogromne količine drugih stvari vključuje v usedline.

Ti »tehnofosili« so bolj raznoliki od biološke raznolikosti in veliko bolj raznoliki kot priznani fosili, utegnejo pa preseči tudi biološko raznolikost v zgodovini Zemlje. Toda antropocene spremembe so precej drugačne od sprememb, ki jih povzročajo termiti, čebele, korale ali zajci. Tehnosfera je velik nov fenomen na tem planetu in se naglo razvija. V primerjavi z biološko sfero je kljub temu zelo slaba pri recikliranju svojih materialov, kar je mogoče videti na odlagališčih za odpadke. To utegne biti ovira za njen uspeh v prihodnosti, svarijo avtorji študije univerze Leicester.