Slovensko orožje na bližnjevzhodnih moriščih

Na bližnjevzhodnih bojiščih naj bi se uporabljalo tudi orožje, ki ga je Slovenska vojska v preteklosti bodisi poslala na uničenje v Slovaško bodisi ga je donirala

Slovenska donacija orožja za afganistansko vojsko na letališču Brnik, november 2006

© Denis Sarkić

Zunanji minister Karl Erjavec, ki je bil obrambni minister v času, ko je država donirala sporno opremo in oborožitev, gre za čas prve Janševe vlade, je v odzivu na poročanje Dela, da so lani v Libiji našli protitankovsko raketo s podobnimi registracijskimi oznakami, kakršne je imela Slovenija, dejal, da »ni mogoče trditi, da bi najdena raketa izvirala iz Slovenije, ker so iste številke imele tudi rakete iz drugih republik nekdanje Jugoslavije«. In pa celo, da on sam pogodbe o uničenju ni podpiral, temveč je to naredil tedanji direktor logistike. Med letoma 2005 in 2012 je Slovenija predvsem Afganistanu donirala za kar 5,1 milijona evrov orožja in streliva.

