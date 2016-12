Izzivi so resnični, dobrih alternativ neoliberalizmu pa premalo

So naše politike pripravljene na prihodnost trgov delovne sile in na prihajajoče družbene izzive? In predvsem, ali zagotavljajo socialno pravičnost?

Marianne Thyssen

© EP

Na spletni strani Skozi oči prekariata je bil objavljen intervju, ki ga je med obiskom v Sloveniji evropska komisarka Marianne Thyssen dala uredniku spletne strani Črtu Poglajnu. Pojasnila je, da je »potreba po povečani fleksibilnosti trga dela objektivno dejstvo«. »Trg dela se je namreč zaradi uvajanja novih tehnologij, globalizacije in sodobnega načina življenja v 21. stoletju spremenil. In to veliko bolj, kot se je spremenila zakonodaja, ki varuje zaposlene.« Nato je poudarila, da ni vsak fleksibilni delavec v prekarnem položaju. Prekarni so po njenem le tisti delavci, katerih ekonomska varnost je zelo nizka, fleksibilne službe pa so lahko tudi zaželene, na primer zato, ker omogočajo prilagajanje dela prostemu času.

