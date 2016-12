Najbolj brano 2016: Besnilo

Julijski članek Jureta Trampuša, objavljen v 27. številki Mladine

Namesto da bi tragična smrt otroka pripeljala do katarzične obsodbe vsakršnega nasilja, je prevladala želja po maščevanju, ki paradoksalno opravičuje izvorni zločin. Glas ljudstva je spregovoril. Potem ko so mediji poročali o tragični zgodbi deklice, ki naj bi jo pretepala in zanemarjala mati in njen partner, zaradi česar je kasneje v bolnišnici umrla, so ljudje ponoreli. Zmešalo se jim je, v navidezni anonimnosti lastne tipkovnice so na Facebooku in drugod pisali sestavke o tem, kaj bi morali storiti z osumljencema.

Več v članku Besnilo