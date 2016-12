Najbolj brano 2016: Nežo bi bilo najbolje odpeljati nazaj v Slovenijo

Novembrski članek Staša Zgonika, objavljen na Mladina.si

"Ljubljanski zdravniki so pri zdravljenju Neže storili hudo napako," se je glasil naslov članka v torkovi izdaji časnika Svet24. Novinarka Milka Krapež se je v njem sklicevala na domnevne izjave prof. dr. Giovannija Stellina, vodjo otroške srčne kirurgije na Kliničnem centru Univerze v Padovi, kamor so Nežo Arnolj na lastno roko odpeljali starši. Stellin naj bi Krapeževi potrdil, "da indikacije za vstavljanje podpornih sistemov sploh ni bilo. Najprej naj bi srčno popuščanje zdravili z zdravili, kakor pravi medicinska doktrina in številne raziskave s tega področja." Ljubljanski zdravniki so deklico zaradi popuščanja srca priklopili na zunajtelesni krvni obtok, a je z njim povezani krvni strdek žal povzročil hude in nepopravljive možganske poškodbe. Če indikacije za priklop sploh ne bi bilo, bi torej lahko govorili o hudi zdravniški napaki, ki je privedla do možganskih poškodb.

