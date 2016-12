Najbolj brano 2016: Nas še slišiš, Major Tom?

Januarski članek Izaka Koširja, objavljen na Mladina.si

Že od jutra, odkar sem izvedel tragično novico, razmišljam, kaj naj napišem. V zadnjih letih sem napisal že kar nekaj in memoriamov in nekrologov, tokrat pa, moram priznati, se mi kar malo zatika. Kako na njegovi zadnji poti ovekovečiti človeka, ki je vplival na toliko ljudi, se dotaknil toliko generacij in služil kot navdih neštetim umetnikom, ne zgolj glasbenikom. David Bowie je odšel med zvezde, pravzaprav tja, od koder je prišel. Ob slovesu o preminulih ponavadi ljudje zapišejo le najboljše. Velikokrat celo pretiravajo. In če so zvezdniki, so pretiravanja še toliko večja. Zato to slovo ne bo nič drugačno. S to razliko, da smo o Davidu Bowieju upravičeno pretiravali že za časa njegovega življenja.

Več v članku Nas še slišiš, Major Tom?