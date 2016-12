Najbolj brano 2016: Razkrinkana propaganda

Avgustovski članek Staša Zgonika, objavljen v 32. številki Mladine

»To je 11-letni Hans?« se je glasil naslov ponedeljkove novice na spletni strani edine televizije v službi resnice – Nove24TV. »Že več mesecev se predsednik vlade Miro Cerar zgraža nad ’hujskaštvom’ in ’nehumanostjo’ tistih Slovencev in Slovenk, ki so do sprejemanja migrantov, kar tako vse povprek, zadržani. Očita jim ’neutemeljen strah’ in vedno znova poudarja, da vlada ’obvladuje migrantski tok’. Medtem pa ’11-letni migranti’, ki so videti stari najmanj 30 let, s ponarejenimi dokumenti vstopajo na območje EU.« Fotografijo dokumenta, šlo naj bi za avstrijsko osebno izkaznico, je na svojem profilu na Facebooku objavil poslanec SDS Branko Grims ob pripisu: »Če kdo še vedno ne razume, zakaj umirajo ljudje po vsej EU in kaj Cerarjeva vlada v resnici uvaža.«

