V MGLC na ogled projekt Green Go Home

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani bodo danes, 20. decembra ob 12.00 odprli razstavo Tomasa Vuja in Rirkrita Tiravanije z naslovom Green Go Home. Tomas Vu je na 30. grafičnem bienalu leta 2013 za svojo premierno prikazano serijo Pesmi z "Belega albuma" skupine The Beatles prejel nagrado občinstva. Serijo, ki še nastaja, je zasnoval leta 2011. V njej se nanaša na svoje otroštvo v Vietnamu, deskarsko kulturo in vpliv ameriške popularne glasbe. Odprtje bo spremljal performans Tomasa Vuja, pisanje grafitov in tiskanje majic z aktivističnimi parolami.

Zgodba projekta Green Go Home je deloma mit, deloma pa folklora. Etimologija izraza gringo – v Latinski Ameriki razširjenega poimenovanja za tujca z Zahoda – je po mnenju mnogih povezana s frazo "Green go home!" (Zeleni, pojdite domov!).Po eni od interpretacij gringo izvira iz protestnega skandiranja. Med mehiško-ameriško vojno, tako pravi legenda, so bili zeleni plašči pogosto del ameriške uniforme. Zato se je fraza "Green go home!" zelo razširila med prebivalstvom. Sčasoma naj bi se skrčila v zgolj "Green go!", iz tega pa je nato nastal gringo.

Po drugi folklorni razlagi naj bi med mehiško-ameriško vojno angleško govoreči ameriški vojaki peli ljudsko pesem "Green Grow the Lilacs" (Bezeg zeleni) oziroma "Green Grow the Rushes, O" (O, ločje zeleni). V tem primeru je izvor izraza gringo povezan z besedilom pesmi.

Še ena različica te zgodbe se osredotoča na zelene črte na uniformah tretje konjenice - edinega regimenta ameriške konjenice, ki je imel na uniformi zeleno črto. In pesem tega regimenta je bila ravno "Green Goes the Rushes, Ho." Tudi v Braziliji prevladuje mnenje, da gringo izvira iz angleških besed green in go, a na drugačni osnovi. Izraz naj bi bil povezan s tujci in njihovim izkoriščanjem narave. V Portoriku se gringo navezuje na željo lokalnega prebivalstva, da bi ameriška vojska, za katero so značilne zelene uniforme, zapustila otok.

Po besedah kustosa razstave Božidarja Zrinskega je projekt Tomasa Vuja in Rirkrita Tiravanije navdihnil uporniški duh, ki prežema vse te zgodbe o izvoru besede. Naj bodo te teorije resnične ali ne, uporniška gesta, ki jo predstavljajo, ne odmeva le v Latinski Ameriki, temveč po vsem svetu. Grafike in besedila – grafiti, ki prekrivajo portrete – izvirajo iz skupne instalacije Tomasa Vuja in Rirkrita Tiravanije v kolumbijsko-ameriški knjižnici v Bogoti. Provokacija, ki jo vsebuje Green Go Home, razgalja podtekst ameriških intervencij in kolonialistične drže do sosedov v Latinski Ameriki: antagonizem, ki je vzel številna življenja in povzročil nemalo konfliktov. Instalacija je z uporniškim duhom uperjena v zavojevalce, kolonialne sile in represivno oblast. Vsak lik, upodobljen v portretu, je revolucionaren – in gledalcu se pokaže kot nekdo, ki se loteva stanja, kot ga izraža besedilo grafitov. Green Go Home je zid upornikov in upora.

Tomas Vu je ameriški sodobni umetnik, profesor in kurator. Iz upodabljajočih umetnosti je diplomiral na univerzi v Texasu in magistriral na Univerzi Yale. Trenutno živi in dela v New Yorku. Med letoma 1996 in 2000 je bil profesor na The School of the Arts of Columbia University in bil eden od ustanoviteljev centra za grafični študij LeRoy Neiman, kjer je zaposlen kot profesor vizualnih umetnosti. Od leta 2000 je tudi umetniški direktor centra, ki je sodeloval z mnogimi priznanimi umetniki, kot so Kiki Smith, Sarah Sze, William Kentridge, Jasper Johns, Kara Walker in drugi. Doma in v tujini (Japonska, Italija, Kitajska, Vietnam) razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah vse od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Je prejemnik mnogih nagrad, med drugim nagrade John Simon Guggenheim Memorial Award in štipendije sklada Joan Mitchel.

Rirkrit Tiravanija je sodobni umetnik rojen leta 1961 v Buenos Airesu v in je tajskega rodu. Kot sin diplomata je odraščal na Tajskem, v Etiopiji in Kanadi. Sprva je študiral zgodovino na Univerzi Carleton in se kasneje usmeril v študij umetnosti. Njegovo ustvarjanje je razpeto med New Yorkom, Berlinom in Chiang Maijem na Tajskem. Kot profesor izvaja praktični program na oddelku za vizualno umetnost Columbia University. Deluje tudi kot kurator. Na beneškem bienalu leta 2003 je skupaj s Hansom Ulrichom Obristom in Molly Nesbit zasnoval projekt the Station Utopia. Tiravanija redno sodeluje na pomembnih svetovnih prireditvah sodobne umetnosti, kot so Sharjah Biennial (2007); 27. bienale São Paulo, Brazilija (2006); 50. beneški bienale (2003); 9. Gwangju Bienale (2012) in na samostojnih in skupinskih razstavah. Leta 2004 je imel retrospektivno razstavo v Rotterdamu, Parizu in Londonu. Guggenheimov muzej New York mu je leta 2004 podelil nagrado Hugo Boss.