Najbolj brano 2016: Kako smo nasedli populistom

Februarski članek Izaka Koširja, objavljen na Mladina.si

Prehod migrantov skozi Slovenijov obdobju od 17.10. 2015 do 25.1. 2016. (vir: vlada RS)

© Vlada RS

Uradne številke o migrantih razkrivajo pravo sliko, ki pa je popolnoma drugačna od vtisa, ki ga ustvarjajo populistični politiki in mediji. Vlada republike Slovenije je namreč februarja predstavila statistiko o prehodu migrantov in beguncev skozi Slovenijo v obodbju od 17. oktobra 2015 do 25. januarja 2016. Če je še oktobra lani v Slovenije na dan vstopilo slabih 8.000 beguncev, jih je prejšnji teden na dan zgolj še dobrih 1.900. Prav tako je zgovorna struktura migrantov, ki postavlja na laž trditve, da prevladujejo moški, največ je namreč otrok in žensk, številčno pa vodijo državljani Sirije (40 odstotkov), sledijo jim državljani Afganistana (30 odstotkov).

Več v članku Kako smo nasedli populistom