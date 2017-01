Najbolj brano 2016: Šest otrok preveč

Februarski članek Izaka Koširja, objavljen na Mladina.si

Mladoletniki brez spremstva so izrazito ranljiva skupina. V večini primerov so to otroci, ki so jih starši v želji, da bi rešili njihova življenja, poslali na pot proti Evropi. Tako je sporočilo za javnost začelo ministrstvo za zunanje zadeve. Zapis je nastal kot odziv na protest nekaterih staršev dijakov, ki so nastanjeni v dijaškem domu v Kranju. Po besedah ravnateljice doma Judite Nahtigal je novica o morebitni nastanitvi mladoletnih beguncev sprožila val "nerazumne histerije", zato ni bila sprejeta nobena odločitev. Kljub pojasnjevanju, da gre le za šest otrok, mlajših od 15 let, ni pomagalo nič. Starši so zagrozili celo z izpisom otrok iz dijaškega doma.

