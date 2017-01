Najbolj brano 2016: Predsednik Pahor se je pekel na 957°C

Februarski članek Izaka Koširja, objavljen na Mladina.si

Ko so na Pop TV v oddaji Na žaru pekli Boruta Pahorja, v kateri je bil predsednik republike osrednja tarča za zbadljive šale gostov, je Inštitut Danes je nov dan vzporedno z oddajo posebej za to priložnost ustvaril spletno igro. Pri tej so lahko uporabniki družabnih omrežij z deljenjem Pahorjevih spodrsljajev dvigovali temparaturo žara. Med tistimi, ki so včeraj pekli predsednika, so bili tudi hrvaška političarka Jadranka Kosor, članica SDS Eva Irgl, poslovnež Ivo Boscarol in alpska smučarka Tina Maze. Pečeni predsednik se je ob koncu televizijskega šova vsem prisotnim zahvalil ter poudaril, da je bolje, če se šalimo, kot da se žalimo. Oddaja je bila sicer posneta več tednov vnaprej, v javnosti pa je sprožila številne polemike o tem, ali je primerno, da se predsednik republike v tovrstnih zabavnih šovih sploh pojavlja oziroma ali s tem degradira svojo državniško funkcijo.

