Facebook, Twitter in Youtube pripomorejo pri radikalizaciji uporabnikov

Družine žrtev strelskega napada v Orlandu vložile tožbo proti trem tehnološkim gigantom, ker naj bi te pomagale radikalizirati Omarja Mateena, ki je pred šestimi meseci napadel nočni klub

© Arhiv Mladine

Družine žrtev napada na nočni klub v Orlandu, ki je se zgodil pred dobrimi šestimi meseci so na začetku tega tedna vložile civilno tožbo zoper Twitter, Facebook in Google, ki naj bi omogočale »podporo« Islamski državi in s tem pripomogle k radikalizaciji storilca napada Omarja Mateena, poročajo ameriški mediji.

Spletne platforme naj bi Islamski državi omogočala uporabo računov, ki jih uporabljajo za širjenje ekstremistične propagande, rekrutacijo novih članov in nabiranja sredstev. V tožbi so zapisali, da: »brez Twitterja, Facebooka in Googlovega YouTubea nagla rast Islamske države v zadnjih letih ne bi bila mogoča.« »Mateen je bil radikaliziran s stani Islamske države prav prek za to namenjenih orodij toženih strank,« je dejal Keith Altman, odvetnik treh družin, ki so se odločile za tožbo. Altman v skoraj enaki tožbi zastopa tudi očeta žrtve pariškega terorističnega napada v novembru 2015.

Omar Mateen je 12. junija tega leta napadel klub Pulse v Orlandu in ubil 49 ter ranil 53 ljudi. Pred napadom je Mateen izrazil pripadnost Islamski državi, ki je te navedbe prek tiskovne agencije Amaq tudi potrdila. Poznejša preiskava je sicer razkrila, da so Mateena dejanja Islamske države le navdahnila, saj kakorkoli drugače z njo ni bil povezan. Stik z Islamsko državo pa je Mateen ohranjal ravno prek omenjenih platform, kjer se objavljajo propagandna sporočila, pa tudi posnetki usmrtitev.

Tožba naj bi na novo interpretirala določbo ameriškega Zakona o dostojnosti komunikacije iz leta 1996, ki pravi, da ponudniki in uporabniki ne odgovarjajo za informacije, ki jih ponuja kak drug ponudnik informacij, kar v tem primeru pomeni, da spletne strani, kot so Facebook, Twitter, YouTube, niso odgovorne za vsebino objav njihovih uporabnikov. A temu je tako le, če delujejo kot posredniki, sami pa se v podajanje vsebin ne vmešavajo. Zato so v preteklosti omenjena in druga socialna omrežja pred takšnimi obtožbami bila imuna.

Tokrat bo morda drugače, predvsem zaradi nekaterih obtožb, da strani kot so Facebook s svojimi skrbno varovanimi algoritmi kršijo določbo. Ti algoritmi poskrbijo, da se uporabniku vsebine, ki so glede na zbrane informacije zanj zanimive, tudi pogosteje prikazujejo, kar morda prestopa mejo (ne)vmešavanja se v posredovanje vsebine. Po mnenju vlagateljev tožbe pa naj bi enako problematično bilo tudi »delitev prihodkov od oglaševanja in s tem financiranja Islamske Države.«

Microsoft, Facebook, Twitter in Google so sicer pred dobrim dvema tednoma napovedali, da bodo v prihodnje združili moči in ustvarili bazo podatkov, fotografij in video posnetkov, ki se uporabljajo za rekrutacijo ljudi v terorizem. Skupna baza bo s pomočjo digitalnega »prstnega odtisa« platformam olajšala identifikacijo in odstranitev sporne vsebine in profilov.