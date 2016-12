Božični REJVikend

© Scotcampus.com

Izbor dogodkov od petka do nedelje.

Petek, 23. december

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Vuka, Dojaja, Disco Durum (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shekuza)

(21.30): Centralna postaja Ljubljana: CPetek (Parun Huška & Zig)

(23.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Belo smetje-Božična klasika (teoP-7 urni DJ set)

(23.00): Tovarna Rog Ljubljana: KungFu Techno (Mraz vs. Bune, Krilc, Illman, Adamm)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (BBKaos: Adam F./VB, Pier, Mixxle, Theejay. Deep: Massimo, Sunneh, DubTone)

Obv477QfDI0

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom: Jungle is Massive Vol. 6! (Bakto, Borka, Dado,Woo-D, Zhe)

bjuuaUjY_hY

(23.00): Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Kurzschluss (Roger Sanchez, Ron Carroll, Sharkastique Tunes)

YCRu4zFLYxo

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Papi)

Nedelja, 25. december

(23.00): Klub Zoo Ljubljana: It's ATrap! (Cookie allnighter)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD x Just Us (SOLVD: Andrea Ljekaj/Hr, Alex Ranerro, Evident. Just Us: Simm, Moare, Limc, Marin, Dipsas, Ludovich)

TEXtAbNmx5A