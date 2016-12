Boštjan Gorenc - Pižama, polikulturnik

Avtor ene najbolje prodajanih in tudi najbolj odmevnih knjig leta sLOLvenski klasiki 1, ki je bila na nedavnem Slovenskem knjižnem sejmu razglašena za knjigo leta in je v enem letu že tretjič ponatisnjena. Prevajalec knjižne antologije Georgea R. R. Martina Pesem ledu in ognja, po kateri snemajo ta hip najbolj priljubljeno televizijsko serijo Igra prestolov. Soavtor najbolj priljubljenih slovenskih podkastov, ki nastajajo za mrežo Apparatus. Avtor in protagonist ene najuspešnejših domačih celovečernih stand-up predstav 50 odtenkov njive, ki je doživela že 75 ponovitev. Četrti dobri mož, ki v domove prinaša jezikovne dobrote.

Njegova blagovna znamka je že tako močna, da je predvsem med mlajšo generacijo ob besedi »pižama« oblačilo za spanje šele druga najpogostejša asociacija. Zaradi navala prošenj za avtograme in posvetila si je moral dati izdelati poseben žig za časovno optimizacijo izpolnjevanja teh prošenj na bralnih značkah.

Študija angleščine na Filozofski fakulteti ni končal, kar ima po svojih besedah danes za varovalo, če bi se mu omračil um in bi se hotel prijaviti za redno službo v šolstvu. Sicer pa mu bo morala katedra za slovenistiko tako ali tako kmalu podeliti častni doktorat za vnovično popularizacijo klasične slovenske književnosti.

V času, ko v medijih prevladujejo kapitalski in politični interesi, ko se širi vpliv lažnih novic, so komiki lahko zelo pomemben informacijski korektiv. Kako sami sprejemate to vlogo?