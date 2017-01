Osamosvojitvena vojna

Vojna za osamosvojitveni prestiž

Bitka za prestiž, kdo je osamosvojitelj in kdo ne, kdo je pravi in kdo ne, ne pojenja. Z leti se stopnjuje. Pred petimi leti je bilo recimo ustanovljeno alternativno, Janševo združenje »pravih« osamosvojiteljev. In čeprav je od osamosvojitve preteklo že 25 let, se bitka za prestiž prenaša na naslednje generacije.

Pred dnevi poslanec SDS in predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič ni izbiral besed o koalicijskih članih »njegovega« odbora, ki so se odločili za obstrukcijo seje odbora.

Ko so sejo zapustili, se jih je lotil poimensko, napovedal, da bodo sejo nadaljevali brez njih, in govor zaključil z besedami: »Je pa lepo zopet imeti sejo brez petokolonašev in tistih, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi, tako da smo tukaj tisti, ki se nam gre za Slovenijo, tisti, ki se nam gre za vojsko, in to je Slovenska demokratska stranka.«

Člani odbora iz SMC Marjan Dolinšek, Erika Dekleva, Aleksander Kavčič in Marko Ferluga so se na to odzvali z javnim pismom. Posebno prizadetost nad Mahničevimi besedami »o petokolonaših in nasprotnikih osamosvojitve« je občutil Dolinšek, podpredsednik odbora za obrambo in veteran vojne za Slovenijo (član starejšega, Janši neljubega združenja veteranov). Dolinšek je bil sicer tudi poslanec, ki je (za poslanca, ki ne prihaja s politične desnice) lani spomladi presenetil s predlogom za še en državni praznik, ki bi slavil osamosvojitev. Poslanci so njegov predlog podprli in (po dnevu državnosti ter dnevu samostojnosti in enotnosti) je bil dobri dve desetletji po osamosvojitvi uzakonjen še dan suverenosti, tretji praznik, ki slavi isti zgodovinski dogodek – osamosvojitev.

Mladi osamosvojitelj Žan Mahnič

© Borut Krajnc

Pismo so člani odbora za obrambo iz vrst SMC zaključili z zahtevo, da (funkciji nedorasli) Mahnič odstopi z mesta predsednika tega odbora, »saj je s svojimi dejanji in besedami pokazal, da temu položaju ni dorasel, ne premore zahtevane odgovornosti, znanja in izkušenj. Še posebej pa si ne smemo dovoliti, da tako nezrela oseba predstavlja tako pomembno državotvorno področje v imenu vseh poslank in poslancev ter vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.«

Mahnič v času, ko so se Slovenci na plebiscitu izrekali o samostojni državi, ni bil star še niti leto dni. Na očitke, da ni dorasel svoji vlogi v parlamentu, pa je odgovoril le, da so ga užaljeni poslanci »narobe razumeli«.