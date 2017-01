Za dom, v boj!

Izobešena domobranska zastava

Pred kraktim je na spletnem družabnem omrežju nekdo objavil fotografijo in videoposnetek vihrajoče zastave, štrleče z neometane hiše, in pripisal: »Ob dnevu slovenske vojske sem izobesil zastavo in takoj dobil policijo zaradi prijave rdečkarjev.« V razpravi je trdil, da gre za slovensko narodno zastavo, vendar to ne drži. Zastava je res belo-modro-rdeča, vendar je na njej grb dežele Kranjske, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali domobranci, pod njim pa je z zlatimi črkami zapisano »Za dom, v boj«, kar je naslov domobranske pesmi. Metliški policisti so na podlagi prijave opravili razgovor z lastnikom hiše. »Opozorili so ga, da gre v tem primeru za prekršek, če bi tako ravnanje spodbudilo vznemirjenje ali razburjenje,« je sporočila Anita Drenik s policijske uprave Novo mesto.

V slovenskih zakonih je določeno, kako moramo in kako ne smemo ravnati s slovensko zastavo in z zastavami drugih držav. Za zastavo, ki smo jo opisali, te določbe ne veljajo, saj ne gre za zastavo obstoječe države. Prav tako slavljenje domobranstva po mnenju strokovnjaka za kazensko pravo dr. Ljuba Bavcona ne sodi v kategorijo kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, ki med drugim vključuje zanikanje holokavsta. Če bi šlo za zastavo domobranskih sodelavcev nacistov, bi bilo verjetno drugače. V konkretnem primeru pa metliški policisti pri okoliških prebivalcih niso zaznali vznemirjenja, torej tudi kršitve ni bilo.

Pred dvajsetimi leti je Mladina poročala o podobnem dogodku. Na dan državnosti leta 1996 je nekdo, menda zato, ker ni imel slovenske zastave, na balkonu izobesil jugoslovansko. Pri njem se je oglasil policist, mu zastavo zaplenil in pojasnil, da so prejeli petnajst prijav razburjenih občanov. Lastnik zastave naj bi ga vprašal, po katerem zakonu je prepovedano obešanje te zastave, vendar mu policist ni znal odgovoriti. »Je to mogoče zaradi morale?« naj bi nato poskusil občan, in policist naj bi bil potolažen: »Ja, ja, zaradi morale.«