Anita Ogulin, humanitarna delavka

Anita Ogulin je živela v zelo revni družini, saj je bila zaposlena samo mama, oče je bil invalid. »Bil je slep, z minimalno invalidnino, in morali smo zelo garati za golo preživetje,« je povedala za Nedeljski dnevnik leta 2010, ko so ji podelili naslov Slovenka leta. V zadnjih letih je zaradi dela, ki ga opravlja kot predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, dobila številna podobna priznanja.

Z bratom sta bila že od tretjega leta v vlogi vodnikov slepih in slabovidnih, kar je Anita Ogulin potem počela velik del življenja. »Pa ni bilo slabo, to so bili ljudje velikih src. Ti ljudje so te začutili kot otroka, kot otroka so te spodbujali. Sprejeli so nas, ker smo bili soodvisni. Dali so nam tako popotnico, da nam je dobesedno zlezla pod kožo, pomoč namreč. In s tem sem odraščala. To je v meni in drugače ne znam živeti.« Odgovornost, ki ji je bila privzgojena v otroštvu, je ni pripeljala naravnost med humanitarce. Pred tem je, kot našteva sama, gospodinjila, kmetovala, urejala vrtove, pakirala živila, opravljala tajniška in referentska opravila. Bila je tudi novinarka in sourednica delavskega časopisa, ukvarjala pa se je predvsem s socialnimi temami in gradbeništvom. Najbolj si je zapomnila, da sta skupaj s pokojnim Matjažem Tankom poročala o prvih stavkah gradbenih delavcev. »Ob tem sem se izobraževala, bila sem vzgojiteljica otrok, pedagoški vodja, avtorica projektov in programov za otroke, mlade in družine.«

Nič novega ne bomo povedali, če jo opišemo kot prijazno in ustrežljivo, a kljub temu se je bilo težko dogovoriti za srečanje z njo.

Ker vsak dan dela od jutra do noči, nam je lahko namenila le pol ure v ponedeljek popoldne, potem ko se je po vrnitvi s terena na hitro pogovorila s predstavnico nekega centra za socialno delo in preden je morala na naslednji sestanek. Vendar je spoznavati delo Anite Ogulin še naporneje kot ukrasti njen čas. Pred šestimi leti je skupaj z radiom Val 202 začela projekt botrstvo, s katerim so se namenili zbirati sredstva za to, da bi otrokom uresničevali želje in razvijali njihove talente, česar jim starši ne morejo omogočiti, ter da bi uresničevali njihove potrebe po druženju, osebni rasti in dejavnostih, ki jih interesno povezujejo z vrstniki. »No, pokazalo se je, da sredstva botrstva pokrivajo strošek za kruh in mleko, ki ju otrok potrebuje za osnovno preživetje. In naprej za šolske malice, zdravila, terapevte ...« je povedala že nekaj mesecev po začetku projekta. Tako so na radiu še vedno vsak teden zgodbe otrok, ki so se sprijaznili s tem, da so zaradi revščine tako drugačni od drugih, da ne bodo mogli uresničiti svojih želja.

