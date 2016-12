Želimo vam blagoslovljen božič, srečno novo leto in otožno borutovanje!

© Tomaž Lavrič

Na prodajne police je prispela posebna dvojna številka tednika Mladina. Ta je na voljo tudi prek naše spletne trgovine. Uvodnik z naslovom Predsednik pa leži na ograji, ki ga je napisal urednik Grega Repovž, si lahko preberete tu.







V dvojni številki Mladine pa med drugim najdete tudi:

– Donald Trump. Osebnost leta. Človek, ki mu je uspel posel tisočletja. Piše Marcel Štefančič, jr.

– Intervju s humanitarno delavko Anito Ogulin. Sprašuje Klemen Košak.

– Intervju s polikulturnikom Boštjanom Gorencem – Pižamo. Sprašuje Staš Zgonik.

– Intervju s sociologom Dr. Jožetom Vogrincem. Sprašuje Borut Mekina.

– Ženske, velike poraženke leta 2016. Kako je leto, ko bi moral zmagati feminizem, postalo leto groženj. Piše Deja Crnović.

– Kolumne: N'toko, Ivana Djilas, Vlado Miheljak, Maja Novak. Heni Erceg, Janko Lorenci, Bogomir Kovač, Ivana Djilas, Dino Bauk, Sami Khatib, Bernard Nežmah.

– Obsežen pregled leta 2016. Od politike in družbe do kulture in spleta.







Naj opomnimo, da sta na prodajnih policah še vedno na voljo tudi naši posebni izdaji - Alternative, ki tokrat obravnavajo temo populizma, in Izjave desetletja (2006-2106) z ilustracijami Tomaža Lavriča. Lahko pa naročite tudi naše skodelice z motivi Ivana in njegove matere ali pa si priskrbite kolekcijo 57 izbranih filmov za zgolj 25 evrov.

Srečno 2017!