Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Izbor dogodkov od 29. decembra do 1. januarja.

Četrtek, 29. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 gostoval Novi vietnamski cirkus s predstavo Med mestom in deželo, ki združuje elemente plesne predstave in tradicionalnih cirkuških vragolij od akrobatike, gimnastike do žonglerstva. Nastopajoči so akrobati, mojstri borilnih veščin, žonglerji in plesalci. Njihovi igrivi rekviziti so velikanske pletene košare, ki jih Vietnamci uporabljajo za ribiške čolne. Režija: Tuan Le, ponovitvi: 30. decembra ob 18.00 in 31. decembra ob 20.00

© Nguyen The Duong

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 20.00 premiera plesne predstave Kamor ptice ne letijo v koreografiji Magdalene Reiter. Predstava, ki je nastala v produkciji Plesne izbe Maribor, izpostavlja krhkost človekovega telesa v urbanem, iztrganem okolju, ki nenehno išče celost, vendar je globoko razcepljeno in kontradiktorno.

V Okrepčevalnici Repete Ljubljana bo ob 21.30 na Koncertu za kozarce in robce nastopila skupina Los Hermanos muy simpaticos.

xfZ2loLp9w8

Petek, 30. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 gostovalo SNG Maribor z glasbeno komedijo Glorious!, ki je nastala po sodobnem besedilu britanskega dramatika Petra Quilterja (2005), temelji pa na resnični zgodbi najverjetneje najslabše sopranistke vseh časov, Florence Foster Jenkins (1868–1944). Florence je vse življenje sanjala o tem, da bi postala operna pevka, čeprav ni imela ne talenta niti pevske izobrazbe. Njena življenjska želja se je izpolnila po smrti očeta, ki ji je z dediščino omogočil snemanja in izdajo enkratnih in neponovljivih "interpretacij" nekaterih najbolj znanih sopranskih arij, med drugim arijo Kraljice noči iz Mozartove Čarobne piščali in arijo Adele iz Straussove operete Netopir. Režija: Krešimir Dolenčić, ponovitev: 31. decembra ob 19.30

Na Trgu francoske revolucije Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru festivala December v Ljubljani nastopili: Karmakoma, Jardier, Prismojeni profesorji bluesa in Rambo Amadeus.

CqugIBwTFo0

Sobota, 31. december

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.30 projekcija filma Dotik vode, navihane mešanice burleske in romantične komedije. Režija: Sólveig Anspach

coNGXJ66KDg

Na Trgu francoske revolucije Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru Novoletnega programa nastopili Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson.

68vldi1iaA8

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 silvestrska predpremiera romantične glasbene drame Dežela la la o dveh sorodnih dušah, ki v Hollywoodu iščeta svojo prihodnost, vendar odkrijeta nekaj veliko bolj dragocenega. Režija: Damien Chazelle

kk99VQxGPLs

V Klubu Zoo Ljubljana bo od 21. ure dalje potekala novoletna zabava Prismojen skok v 2017, na kateri bodo nastopili Prismojeni profesorji bluesa z gostom Igorjem Leonardijem.

eTFJl4Q_BxA

Nedelja, 1. januar

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 nastopil V. I. S Carina. Gostje: Jeboime in Dolly Bad

_AD097Jb6M0