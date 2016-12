Zadnji božič za Georgea Michaela

Leto 2016 je, po Davidu Bowieju, Princeu, Leonardu Cohenu in številnih drugih svetovno znanih glasbenih imenih, vzelo še britanskega pop pevca Georgea Michaela, ki je umrl v 53. letu starosti

Britanski glasbenik George Michael je umrl prav čez božične praznike, ko se na radijskih postajah že tradicionalno nenehno vrti njegov hit Last Christmas, ki ga je posnel še v času dua Wham!. Umrl je mirne smrti, je sporočil njegov predstavnik za stike z javnostjo. Več zaenkrat ni znano. George Michael, ki se je v zadnjem času redkeje pojavljal v javnosti, se je sicer leta 2011 boril s ponavljajočo obliko hude pljučnice. Ravno pred slabim mesecem pa je naznanil, da snema nov album, za prihodnje leto pa je bil načrtovan izid dokumentarnega filma o njegovem življenju in glasbeni poti. George Michael je v svoji karieri prodal več kot 100 milijonov albumov in velja za enega od komercialno najuspešnejših britanskih pop glasbenikov.

George Michael na vrhuncu svoje glasbene kariere

© WikiCommons

