Trumpova vojna napoved Severni Koreji ali zgolj pogajalski adut pri pogovorih s Kitajsko?

Novoizvoljeni ameriški predsednik tudi v letu 2017 nadaljuje s svojimi značilnimi zapisi na Twitterju

Donald Trump ne more brez Twitterja

© Twitter

"Severna Korea je pravkar sporočila, da je razvoj njihovega jedrskega orožja, ki lahko doseže dele ZDA, že skoraj končan. Ne bo se zgodilo!" je tvitnil Donald Trump, novoizvoljeni ameriški predsednik. Ali gre za odkrito vojno napoved ali zgolj za še eno populistično provokacijo, bo pokazal čas.

Kot pa je napovedal njegov naslednji tvit, ki je bil namenjen Kitajski, velja opozoriti, da gre tokrat morda za več kot le golo napihovanje. "Kitajska v okviru povsem enostranske trgovine jemlje ogromno denarja in bogastva ZDA, ne bi pa nam pomagala glede Severne Koreje. Lepo!" je svoj tvit o Severni Koreji nadgradil Trump. Kot ugotavlja Zorana Baković v Delu je podrobnejše pojasnilo sicer tudi tokrat izostalo, a morda je novoizvoljeni ameriški predsednik s tem namigni na nekaj drugega. Morda ne na to, kako namerava prepričati Kitajsko k »pomoči« pri preprečitvi severnokorejskih preizkusov balističnih raket in jedrskih konic, temveč na to, kako bo na azijsko silo pritisnil na področju trgovine.

Kitajska, ki je sicer Trumpove tvite označila zgolj za "neodgovorno obnašanje", je morda ameriškega milijarderja vseeno podcenila, saj obstaja verjetnost, da bo Trump Severno Korejo pri Kitajcih izkoristil kot pogajalski adut.

Bo Trump Severno Korejo izkoristil kot pogajalski adut pri Kitajski?

© Twitter

O Donaldu Trumpu se je v aktualni Mladini razpisal tudi Marcel Štefančič, jr. Novinca v Beli hiši smo izbrali za osebnost leta, saj gre za človeka, ki mu je uspel posel tisočletja: "Donald Trump ne izgleda kot prvi ameriški predsednik, ki je padel z Marsa, temveč kot prvi ameriški predsednik, ki je pristal na Marsu."