Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Izbor dogodkov od 5. do 8. januarja.

Četrtek, 5. januar

V Radovljiški graščini bodo ob 17.00 odprli fotografsko razstavo Svoboda besede: 90 let Slovenskega centra PEN, ki jo je pripravil arhiv NUK iz Ljubljane. Avtorja razstave: Samo Kristan in Urša Kocjan

Josip Vidmar, Matej Bor, Mira Mihelič (okoli leta 1964)

V Galeriji Kapelica Ljubljana bo ob 19.00 v okviru razstave Zorana Srdića Janežiča in Otta Urpelainena z naslovom Konjska moč: poetika gibanja potekala predstavitev projekta ter pogovor o robotiki in umetnosti z živimi organizmi. Sodelujejo: avtor Zoran Srdić Janežič, biotehnologa Sara Zupanc in Benjamin Drakslar, Martin Podlogar, ki je opravil del programiranja ter umetniški vodja Kapelice Jurij Krpan. Moderatorka: Ida Hiršenfelder

V Stolpu Škrlovec Kranj bo ob 20.00 na ogled intimna drama Ingmarja Villqista Helverjeva noč v režiji Alena Jelena, ki je nastala v koprodukciji Škuc gledališča in PG Kranj. Gre za dramo o nenavadnem paru, umsko zaostalem mladeniču Helverju in njegovi resignirani rejnici Karli, ki živita v majhnem prostoru, v mraku, revščini, osamljenosti, obkrožena s fanatičnim nacizmom, ki z ulic vdira tudi v njun dom. Ideologija zla z vso brutalnostjo vdre v intimni svet in zapleteni odnos med Helverjem in Karlo. Drama poljskega pisatelja Jarosława Świerszcza, znanega pod psevdonimom Ingmar Villqist, je metafizična refleksija jeze in skrajnega obupa ter nemoči ob zmeraj hujši in neizbežni grožnji nacizma.

© Nada Žgank

Petek, 6. januar

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 17.00 v okviru Kinotripa na ogled dokumentarec The Beatles: Osem dni na teden, v katerem režiser Ron Howard razišče zgodovino skupine The Beatles od njihovih prvih nastopov v majhnih klubih v Liverpoolu in Hamburgu do rekordnih svetovnih turnej po stadionih v New Yorku, Melbournu, Tokiu in drugod. Film je sestavljen iz redkih in nikoli predvajanih arhivskih posnetkov in novih intervjujev s Paulom McCartneyjem, Ringom Starrom ter njihovimi številnimi opazovalci in sopotniki. Film oriše vso evforijo neverjetnega vzpona Beatlov, a tudi posledice, ki so jih zaradi tega utrpeli člani skupine, zaradi česar so avgusta leta 1966 prenehali igrati na koncertih in svojo čudežno glasbeno energijo raje posvetili snemanju prelomnih studijskih albumov, po katerih jih najbolje poznamo danes.

vMjXD3u6TY8

V Galeriji Bala Kranj bodo ob 18.00 odprli razstavo fotografij z naslovom Mé, na kateri bodo Nadja Stare, Kaja Brezočnik in Katja Goljat predstavile vsaka svojo serijo avtoportretnih aktov. Avtorice raziskujejo emocionalne spektre, ki se porajajo ob odsotnosti moške figure, ljubljene ali nedosegljive. Čakanje, hrepenenje, poželenje, jeza, odsotnost in žalost prek fotografskega medija izgubljajo na težnosti, saj šele z materializacijo izraženega pride tudi očiščenje. Spopadanje z nedosegljivostjo želenega in interpretacija tega čutenja so rdeča nit, ki avtorice v intimnem pripovedovanju njihovih lastnih zgodb poveže v skupno pripoved.

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo slik in grafik Mojce Zlokarnik z naslovom Nemo govorjenje. Umetnica v svojem delu ustvarjalno raziskuje različne barvne kombinacije in jih kot obarvana polja različnih velikosti združuje med sabo v vedno novih različicah.

V GT22 Maribor bo ob 20.00 na ogled predstava Viktorija 2.0. Gre za avtorski projekt dramskega gledališča, lutk, predmetov in video tehnologije. Avtorski projekt na meji med dramo in performansom, lutkami in gledališčem predmetov, stvarnostjo in iluzijo. Nastopa: Zala Ana Štiglic, režija: Zoran Petrović. Ponovitev: 7. januarja ob 20.00

Sobota, 7. januar

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 16.30 v okviru Kinobalona premiera animiranega filma Pošast Moli, ki izpostavlja otrokove občutke ob novem družinskem članu, navezanost na družino in domišljijsko potovanje. Režija: Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger

I7n2WUJkK8U

V Sigic Ljubljana bosta ob 20.00 nastopila Tomaž Grom (kontrabas, elektronika) in zasedba Dre Hočevar Coding of Evidentiality.

NSIhHqts46E

Nedelja, 8. januar

V Klubu Daktari Ljubljana bo ob 20.00 nastopil PostArt Ensemble, ki ga sestavljata Jelena Soro (oboa) in Oliver Ilievski (harmonika).

uzTRMOluUvA