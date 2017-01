Slaba banka zaprla izolski Argo, skvoterji ostali zunaj ograje

Ponavlja se zgodba z ljubljansko Tovarno Rog

Varnostniki na območju Arga

Tudi na Obali se želijo znebiti skvoterjev v nekdanji tovarni, kot je to sicer neuspešno v prestolnici pred približno pol leta v primeru Rog prav tako poizkusil ljubljanski župan Zoran Janković. Lastnica izolskega Arga je sicer t.i. slaba banka oziroma DUTB. Slednja je namreč danes zgodaj zjutraj tja poslala svoje varnostnike, ki so prostor zaprli, uporabniki Arga pa so tako ostali zunaj zaklenjene in zastražene ograje. Na spletu so objavili videoposnetek, v sporočilu z javnost pa so zapisali, da so varnostniki Galekoma "nasilni vdrli v prostore" in da v Argo ne spuščajo nikogar, zato ne vedo, kaj je z njihovo osebno lastnino, ki se še vedno nahaja znotraj stavb in na dvorišču. Kot pojasnjujejo skvoterji gre za umetnine in druge vredne stvari, kot so glasbila, pohištvo in orodja. Uporabniki Arga menijo, da s tem DUTB in Galekom "motita posest", saj nikogar od posestnikov niso obvestili o deložaciji, prav tako pa "niso priložili dokumentacije, ki jim to početje dovoljuje".

Prostori nekdanje izolske tovarne Argo so ljubljanski Tovarni Rog sorodno avtonomno območje – skvoterski prostor v Izoli prav tako deluje samoorganizirano in neprofitno, namenjen pa je kulturi, sociali, ekologiji in druženju. Zapuščeno stavbo nekdanje tovarne je skupnost zasedla pred dobrim letom, namen je bil podoben kot pri Rogu, in sicer, da bi jo oživila. Stavbe nekdanje tovarne so bile dolga leta zapuščene in degradirane, vendar DUTB, ki ima trenutno v lasti nepremičnino, zanje ni skrbel, čeprav so pod spomeniškim varstvom. Po poročanju uporabnikov prostorov so leta degradacije vanje privabila vandale in odvisnike, mladina je tja zahajala popivat, poleg vsega pa je Argo postal odlagališče ilegalnih odpadkov. Vse to lastnikov očitno ni motilo. Slaba banka se je tako zganila šele zdaj, ko je skvoterska skupnost, prostore očistila in sanirala. Uporabniki prostorov poudarjajo, da jim pripada posestna pravica, saj prostore upravlja več kot leto, vanje pa ni nasilno vdrla, ker so bili odprti, stavbe pa zapuščene.

Pred približno pol leta so se skvoterji odločili, da popestrijo delovanje in začnejo prirejati tudi dogodke, organizirali so koncerte, filmske večere, razstave, okrogle mize, tečaje glasbeni festival. Poleg tega so nekajkrat priredili dobrodelni dogodek Food not bombs (Hrana ne orožje), kjer so ljudem ponudili brezplačen topli obrok, vrstile so se čistilne akcije (Skvoti čistijo naravo). Vsi dogodki so bili neprofitni.