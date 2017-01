Govoreči Tom v roke Kitajcev za milijardo evrov?

Najbogatejša Slovenca, Samo in Iza Login, naj bi prodala podjetje Outfit7, ki stoji za globalno mobilno uspešnico Govorečih prijateljev

Govoreči Tom in drugi prijatelji

Finance poročajo, da naj bi najbogatejša Slovenca, Samo in Iza Login, prodala podjetje Outfit7, ki stoji za globalno mobilno uspešnico Govorečih prijateljev (ta poleg mačka obsega še psa, papigo in druge). Na svoje telefone je različne aplikacije iz te »verige« preneslo že več kot pet milijard uporabnikov.

Iza in Samo Login, ki imata v lasti 60% podjetja, na vprašanja menda ne odgovarjata, vendar naj bi delničarji podjetja po neuradnih podatkih od kitajskega podjetja Zhejiang Jinke Entertainment Culture Co. za vsako delnico dobili 100 evrov, s čemer bi celotna kupnina znašala skoraj milijardo evrov. S tem bi to bil največji prevzem v zgodovini Slovenije, čeprav se Outfit7 nima za slovensko podjetje.

