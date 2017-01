Prelomne volitve

Čebaškova proti Možini v boju za vodstvo zdravniške zbornice

Bo nekdanja varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik postala nova predsednica slovenske zdravniške zbornice?

© Matej Leskovšek

Čez štirinajst dni, 17. januarja, bodo zdravniki, člani zdravniške zbornice, volili novo vodstvo. V prvem krogu sta največ podpore dobila dva kandidata, dosedanji predsednik zbornice dr. Andrej Možina, ki je decembra dobil 29-odstotno podporo, in psihiatrinja ter nekdanja varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik, ki je v prvem krogu dobila 32-odstotno podporo. Tokratne volitve bodo za zdravnike ene od pomembnejših, skoraj vsi predsedniki, ki so zbornico vodili v zadnjem obdobju, so se namreč zavzemali predvsem za interese zasebnih zdravnikov.

Na to noto je zdaj, v drugem krogu predvolilne bitke, znova zaigral tudi Možina. Konec decembra je v imenu zbornice na evropsko komisijo vložil pritožbo zoper Slovenijo zaradi po njegovem mnenju nezakonitega dodeljevanja državne pomoči javnim zdravstvenim zavodom. Prepričan je, da država v tem trenutku favorizira javne zdravstvene zavode in omejuje konkurenco. Zdravnikom, ki delajo kot koncesionarji, je takšna poteza gotovo všeč. A Možinova protikandidatka Čebašek - Travnikova jo označuje za »solistično akcijo trenutnega vodstva, ki na ravni članstva niti ni bila predstavljena«.

Sama – če bo izvoljena – obljublja drugačen, »diametralno nasproten« način dela. »Možina želi, da bi se v prihodnosti zbornica še globlje vmešavala v politične odločitve in spreminjala zdravstveni sistem, jaz pa mislim, da je predvsem stanovska organizacija, ki si mora prizadevati za zaupanje ljudi, ki mora braniti ugled zdravnikov, predvsem pa mora delovanje utemeljiti na delu, poštenosti in odkritosti,« razlaga in dodaja, da dosedanje vodstvo zbornice ni izdalo niti enega finančnega poročila o poslovanju, niti zapisnikov sej skupščine, zato celo razume, da zdravniki izgubljajo zanimanje zanjo ali zaupanje vanjo.

Namesto da bi v ospredje postavljala zasebno zdravstvo, se bo zavzemala za jasne ločnice ali transparentno ureditev statusov. Zdravnikov, ki delajo v javnem sektorju, in tudi zdravnikov, ki delajo v zasebnem, brez koncesij. Ravno tako obljublja konec »igračkanja z licencami«. V preteklih letih so številni zbornico obtoževali, da ovira vstop novih zdravnikov v poklic in s tem zvišuje ceno starim. »Za to, da še danes niso znane potrebe po nekaterih specialistih, da še danes ne vemo, koliko urologov, anesteziologov, patologov potrebujemo, da nimamo zgrajene mreže, so po mojem mnenju kriva tudi prejšnja vodstva zbornice, ki podatke ali namenoma skrivajo ali jih nimajo,« pravi.

Pod Možino se je zbornica zavzemala za zdravstveno reformo po zgledu Nizozemske, kjer so posamezne bolnišnice v zasebni lasti. V nekaterih primerih je zahtevala celo odstop zdravstvene ministrice, ki takšne reforme ni podpirala. Ob zadnji zdravniški stavki pa je zdravniški sindikat Fides zahteval celo izstop zdravnikov iz javnega sektorja. Prihajajoče volitve bodo gotovo pokazale, ali imajo takšne zamisli tudi dejansko podporo med zdravniki.