Tolstoj, iskalec resnice

V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo 11. januarja ob 20.00 odprli festival Tolstoj, iskalec resnice z dokumentarno razstavo Lev Nikolajevič Tolstoj, ki prikazuje življenje in delo največjega romanopisca vseh časov. V Ljubljano bo ob tej priložnosti prišel dr. Pavel Basinski, avtor dokumentarnega romana Lev Tolstoj: Pobeg iz raja, za katero je leta 2010 prejel najprestižnejšo rusko literarno nagrado - velika knjiga.

Tolstojev biograf je v romanu z gledišča Tolstojevega odhoda od doma in smrti v Astapovu osvetlil celotno pisateljevo življenje. V literarizirani kroniki Tolstojevega življenja je združil dve pripovedni liniji; prva se nanaša na deset dni pobega, druga zajema vse življenje. Basinski se je v knjigi ozrl po najintimnejših plateh Tolstojevega življenja in poglobljeno orisal njegov odnos z ženo Sofjo Andrejevno ter pisateljev duhovni preobrat. Knjiga je leta 2015 izšla pri založbi Beletrina.

Grofa Tolstoja, avtorja monumentalnih romanov Vojna in mir ter Ana Karenina, je Maksim Gorki označil za eno najbolj zapletenih osebnosti 19. stoletja. Njegova dela kot tudi njegov socialno-moralni nauk, so imeli velik vpliv na ključna literarna imena 20. stoletja, kot so James Joyce, Virginia Woolf in Vladimir Nabokov, na politike, kot sta Mahatma Gandhi in Martin Luther King ali filozofe, kot je Ludwig Wittgenstein.

Vprašanja, ki jih odpira v svojih delih, so večna, v sodobnem času še vedno pomembna in aktualna: vera in prijateljstvo, smisel bivanja in iskanje resnice, ljubezen in razumevanje, odpuščanje in kesanje, krivica in nesmiselnost vojne, vprašanja vsakdanjih etičnih odločitev. Tolstojeva dela osupljajo z izjemno resnicoljubnostjo, skorajda dokumentarno natančnostjo portretiranja likov, risanja zgodovinskih slik in z globino psiholoških viharjev, ki jih lahko povzame in razkrije samo tisti, ki jih je izkusil na lastni koži.

Dokumentarna razstava o njegovem življenju in delu poleg pisateljevih fotografskih portretov iz vseh življenjskih obdobij, predstavlja okolje njegovega domovanja v Jasni Poljani, ki priča o umetnikovem življenju, saj vsebuje posnetke nadrobnosti, ki omogočajo boljši vpogled v razumevanje avtorja in njegovega dela: stoječo uro z nihalom, ki je čas v Jasni Poljani štela več kot dvesto let, portrete pisateljevih prednikov, ki so postali prototipi njegovih likov, pisalno mizo in črnilnik, legendaren usnjeni kavč, na katerem so bili rojeni pisatelj, njegovi bratje in sestra ter njegovih enajst otrok in dva vnuka, ter pisateljevo obsežno knjižnico, rokopise pisateljevih knjig, vključno z romanoma Vojna in mir in Ana Karenina, ter Tolstojeve lastnoročno podpisane dokumente in pisma. Poslastica razstave bo več kot sto let star dokumentarni film, posnet v zadnjih letih pisateljevega življenja.

Razstava je nastala v sodelovanju z Ruskim centrom za znanost in kulturo v Ljubljani, dokumentarno gradivo zanjo pa sta posodila Državni spominski in naravni rezervat Muzej-posestvo L. N. Tolstoja Jasna Poljana in Državni muzej L. N. Tolstoja. Strokovni sodelavec razstave Marijan Rupert, vodja zbirke rokopisov, redkih in starih spisov NUK, bo razstavo dopolnil še z informacijo o slovenskih prevodih in izdajah Tolstojevih del, za vizualno podobo razstave pa je poskrbela grafična oblikovalka Jasna Andrič.

V okviru festivala Tolstoj, iskalec resnice, bo 21. januarja premiera gledališke predstave Vojna in mir v koprodukciji SNG Drame Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma, ki jo bo režiral v Franciji živeči romunski režiser Silviu Purcarete. Pripravljajo tudi tematsko fotografsko razstavo Zgodovina v slikah, lekcija št. 2, prvi del, katere izhodišče je Tolstojeva filozofska misel, kot jo je razvijal v vseh literanih delih. Kurator Jan Babnik je ob tem zapisal: "Bolj kot v polju politike je Tolstoj videl izhod v notranji, moralni preobrazbi človeka. Za njegove realistične opise pogosto pravijo, da so v skrbni natančnosti in pozornosti na detajle kot hipni izseki iz časa, kot zgodovinski spomeniki – kot fotografije, torej. Tolstojevo leposlovje je prežeto s fotografijo. Realizem naj bi bil zavezan zvestemu opisovanju resničnosti, dokumentarizem pa njeni ustvarjalni obravnavi. In ta danes omahuje med skeptičnim in romantičnim realizmom – le redko pa se dotakne zavzetega realizma, zmožnega političnega zastopstva."