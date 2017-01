Skoraj 700 britanskih podjetij je moralo plačati kazen zaradi izplačevanja nižjih plač od minimalne

Britanci so imenovali prvega nadzornika za preprečevanje zlorab delovnopravne zakonodaje

© Flickr

Skoraj 700 podjetij, med katerimi sta tudi restavracija, ki jo je v Wimbledonu imel najraje nekdanji teniški as Boris Becker, in nogometni klub Brighton & Hove Albion, so oblasti v Veliki Britaniji oglobile za 1,4 milijona funtov, ker so zaposlenim izplačevala nižjo plačo od minimalne. To kazen so jim naložile dodatno k 3,5 milijona funtov, ki jih dolgujejo zaposlenim. Britanska vlada od februarja 2013 »pribija na sramotilni steber« delodajalce, ki zaposlenim izplačujejo nižje plače od zakonsko določene. Ta po podatkih Guardiana zdaj znaša 7,20 funta na uro, od aprila pa bo 7,50 funta na uro.

Lastniki več kaznovanih podjetij trdijo, da so njihova podjetja majhna in v zadnjih letih niso imela na voljo dovolj pomoči, da bi se lahko prilagodila zakonskim in praktičnim spremembam, ki so biler sprejete v zadnjih letih. V restavraciji San Lorenzo na jugozahodu Londona, kjer so 30 zaposlenim izplačali prenizke plače v višini skoraj 100 tisoč funtov, razlagajo, da so se ukvarjali z družinsko krizo, nihče jim ni povedal, da morajo prilagoditi plače, ko so lastniki odkrili problem. Lastniki te restavracije na spletni strani navajajo besede Borisa Beckerja, ki naj bi dejal, da se v nobeni drugi restavraciji ni počutil tako«.

V nogometnem klubu Brighton & Hove Albion so še vedno jezni, da so bili javno razgaljeni. Po njihovi razlagi gre zgolj za preprosto administrativno napako pri plačilu nekomu za delovne izkušnje, interna pravna služba je za to plačilo presodila, da ni v nasprotju z delovno zakonodajo.

Proti nobenemu od 687 oglobljenih podjetij ni bila vložena kazenska ovadba. Lucy Neville-Rolfe, nekdanja direktorica družbe Tesco, ki je zdaj ministrica za gospodarstvo, energijo in industrijsko strategijo, pojasnjuje, da je javno sramotenje »najbolj učinkovit način«, da delavci hizro dobijo, kar jim pripada.

Po poročanju Financial Timesa so v Veliki Britaniji imenovali prvega nadzornika za preprečevanje zlorab delovnopravne zakonodaje. To je David Metcalf, profesor za industrijske odnose na London School of Economics. Med njegovimi pristojnostmi bo zbiranje dokazov o kršitvah, povezanih z minimalno plačo, brezvestnih zaposlovalnih agencijah, identificiral bo ranljive sektorje in regije ter predlagal najbolj učinkovit odgovor. Je tudi eden od ustanoviteljev komisije za nizke plače. To je posvetovalno telo, ki vladi predlaga znesek minimalne plače.