Prvak romunskega novega vala na obisku v Ljubljani

V Kinodvoru bo 11. januarja ob 19.30 premiera filma Matura, trpke moralne drame o vrednotah, vzgoji, kompromisih in korupciji v režiji prvaka romunskega novega vala Cristiana Mungiua. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem.

Romeo Aldea je 49-letni zdravnik iz Transilvanije, ki vzgaja svojo hčerko Elizo z obljubo, da bo po dopolnjenem osemnajstem letu odšla študirat v tujino, kjer se ji obeta boljše življenje kot v Romuniji. Njegov načrt je blizu uresničitve, saj Eliza dobi štipendijo za študij psihologije v Veliki Britaniji. Zdaj mora samo še opraviti maturo, kar pridni dijakinji ne bi smelo povzročati težav. Toda grozljivi incident, ki se zgodi dan pred prvim pisnim izpitom, nepričakovano ogrozi njen odhod v tujino. Romeo se znajde pred dilemo: Kako se lotiti problema, pri katerem nobena rešitev ni v skladu z nauki, ki jih je kot oče uporabljal pri vzgoji svoje hčerke?

Po besedah režiserja gre za zgodbo o kompromisih in načelih, odločitvah in izbirah, individualizmu in solidarnosti, pa tudi o vzgoji, družini in staranju. To je zgodba o staršu, ki se sprašuje, kaj je najboljše za njegovega otroka. Naj se ta čim bolje znajde v resničnem svetu ali naj se vselej trudi biti pošten in spreminjati svet na bolje? Zgodba Romea Aldee je tudi zgodba o družbi in njenih institucijah. Lahko najdemo povezavo med kompromisom, korupcijo, vzgojo in revščino? Lahko svoje otroke vzgojimo drugače, kot smo bili vzgojeni sami? Pripovedno bistvo takšnega filma ne tiči v natančnem pojasnjevanju vseh tem in pomenov, pač pa v težnji, da jim prepušča prosto pot. Jezik je vedno abstrakten, komunikacija vselej netočna, detajli včasih sporočajo toliko vsebine kot zgodba v celoti. Specifičnost filmske umetnosti se nahaja natanko v podrobnostih, ki jih lahko zaznamo edinole ob gledanju filma: v neprevedljivi drži, nedoločljivem občutku, nejasnem stanju duha – v stvareh, ki jih ne moremo izreči z besedami.

Cristian Mungiu je po študiju angleške književnosti nekaj let delal kot učitelj in novinar, potem pa se je vpisal na študij filmske režije v Bukarešti. Med študijem je delal kot pomočnik režiserjev pri tujih produkcijah, posnetih v Romuniji. Po končanem študiju je najprej posnel več kratkih filmov, leta 2002 pa celovečerni prvenec Zahod, ki bil premierno prikazan v Cannesu, kasneje pa na več kot 50 festivalih po vsem svetu. Leta 2003 je postal eden od soustanoviteljev produkcijske hiše Mobra Films.

Danes velja za enega pomembnejših predstavnikov tako imenovanega novega vala romunskih režiserjev, ki je na začetku 21. stoletja Romunijo postavil na svetovni filmski zemljevid. Od prvega uspeha Cătălina Mitulescuja v Cannesu leta 2004 je romunska kinematografija doživljala uspeh za uspehom, od nagrade v sekciji Posebni pogled za Smrt gospoda Lazarescuja v režiji Cristija Puiuja in zlate kamere za Smo imeli revolucijo ali ne? Corneliuja Porumboiuja do zlate palme, ki jo je iz Cannesa leta 2007 odnesel prav Mungiu s svojim drugim celovečercem 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. Na festivalu v Cannesu sta bila premierno prikazana tudi njegov prvi celovečerec in omnibus Zgodbe iz zlate dobe (2009). Leta 2012 je posnel tretji celovečerni film, nenavadno ljubezensko zgodbo v odmaknjenem samostanu Daleč za griči, ki je v Cannesu prejela nagrade za scenarij in najboljši igralki. Za četrti celovečerec Matura je na lanskem canskem festivalu prejel še nagrado za najboljšo režijo.

ptY4umgFKAs