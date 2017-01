Japonska zavarovalnica zaposlene nadomešča z umetno inteligenco

Japonci se sicer manj kot ljudje v zahodnih državah bojijo, da jim bo umetna inteligenca odvzela delovna mesta

Zakaj se ljudje na Zahodu bolj bojimo, da nam bo službe prevzela umetna inteligenca?

Nam bo umetna inteligenca odvzela delovna mesta? Zaradi tega vprašanja so ljudje v zahodnih državah veliko bolj zaskrbljeni kot na Japonskem. Tam umetno inteligenco sprejemajo bolj sproščeni tudi zato, ker hitreje kot v zahodnih državah izgubljajo delavce zaradi staranja prebivalcev. Eden od primerov, kako je mogoče namesto ljudi uporabiti umetno inteligenco, so zavarovalnice, v Frankfurter Allgemeine piše dopisnik na Japonskem Patrick Welter.

Ena manjših zavarovalnic na Japonskem Fukoku Mutual Life Insurance je pravkar objavila, da bo v tem mesecu s ciljem povečati produktivnost na oddelku za plačila začela uporabljati umetno inteligenco. V zavarovalnici stavijo na sistem Watson od podjetja IBM. Ta sistem bo zanjo med drugim bral poročila zdravnikov, zbiral ključne besede in informacije, ki so pomembne za izplačilo odškodnin, med drugim o tem, kakšne operacije so imeli zavarovanci, koliko časa so bili v bolnišnici. Upošteval bo osebno zgodovino in podrobnosti zavarovalne pogodbe. O višini izplačila bodo še vedno odločali zaposleni. Vendar pa v zavarovalnici že razmišljajo, kako bi lahko s sistemom Watson preverjali tudi pravilnost izplačil. Zaradi uvedbe sistema Watson bo v zavarovalnici izgubilo zaposlitev 34 ljudi.

Japonska zavarovalnica računa, da bo z uporabo sistema Watson prihranila 140 milijonov jenov (1,1 milijona evrov) na leto. Instalacija sistema jo bo stala 200 milijonov jenov, za letno vzdrževanje pa bo morala odšteti 15 milijonov jenov.

Življenjska zavarovalnica Fukoku Mutual Life Insurance ni edina japonska zavarovalnica, ki se je odločila uporabiti sistem Watson za plačila. Uporablja ga že tudi ena od večjih življenjskih zavarovalnic Dai-ichi Life Insurance. Zaradi njegove uvedbe v tej zavarovalnici naj ne bi odpustili večjega števila zaposlenih. Kmalu namerava sistem Watson začeti preskušati zavarovalnica Japan Post Insurance. Največja japonska življenjska zavarovalnica Nippon Life Insurance od lani uporablja umetno inteligenco za to, da ji poišče najboljše zavarovalne pogodbe za posamezne zavarovance.

Watson je računalniški program, ki so ga v družbi IBM razvili zato, da bi odgovarjal na vprašanja, ki se postavljajo v naravnem jeziku ljudi. Poimenovali so ga po Thomasu J. Watsonu, enemu prvih predsednikov uprave IBM. Deluje tako, da so mu vgradili algoritme za obdelavo naravnega jezika, njegova osnova je človeško učenje.

Watson in druge takšne programe s področja umetne inteligence po svetu uporabljajo številna podjetja. Svetovalna hiša KPMG recimo Watsonove kognitivne tehnologije uporablja na področjih, kot je revizija. Watson podpira tudi robota Connie, ki v hotelih Hilton gostom daje informacije o lokalnih zanimivostih in podobno.