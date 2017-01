Trump svojega zeta Kushnerja imenoval za višjega svetovalca Bele hiše

Novoizvoljeni ameriški predsednik Belo hišo spreminja v "družinsko podjetje"

Jared Kushner (levo) z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom (desno)

© Max Goldberg

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek svojega zeta Jareda Kushnerja imenoval na položaj višjega svetovalca Bele hiše. Kushner bo po tastovi inavguraciji 20. januarja tvoril najožjo ekipo svetovalcev skupaj s šefom kabineta Reincem Priebusom in strategom Stephenom Bannonom.

Trump je soprogu hčere Ivanke tudi doslej najbolj zaupal. Tako med kampanjo, kot tudi sedaj v času tranzicije. Kushner je zraven na pomembnih sestankih in pogovorih, Trump pa se ponavadi z njim še dodatno posvetuje ob koncu delovnega dneva. Ameriški zakoni proti nepotizmu na visokih vladnih položajih po mnenju Trumpovih in Kushnerjevih odvetnikov v tem primeru ne veljajo, ker gre za Belo hišo.

35-letni Kushner se bo moral ločiti od svojega nepremičninskega podjetja Kushner Companies in medijskega podjetja Observer Media. Trump je izrazil ponos, da ga bo imel v ključni vlogi v svoji administraciji in ga opredelil kot izjemno uspešnega v poslu in sedaj še v politiki. Na položaju v zahodnem krilu Bele hiše ne bo prejemal plače.

Kushner izhaja iz demokratske družine, saj je bil njegov oče Charles Kushner velik demokratski donator, ki ga je nekdanji zvezni tožilec New Jerseyja Chris Christie spravil v zapor. Guverner Christie, ki je po odstopu od predsedniške kampanje nemudoma začel podpirati Trumpa, zaradi tega na koncu ni našel prostora v prihodnji Trumpovi vladi. Jared Kushner je postal republikanec tako kot tast za potrebe Trumpove predsedniške kampanje.