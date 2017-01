Beseda leta je begunec

Beseda leta vliva upanje, da temeljne vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in človečnost v naši družbi še vedno igrajo pomembno vlogo

© Uroš Abram

Predloge za besedo leta je med 1. in 20. decembrom zbiral Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). V finale je prišlo deset besed, ki so najbolj prepričale komisijo: prekarec, trumpizem, begunec, uberizacija, zareciklirati se, deležnik, družina, približnjakarstvo, žica, zdravje (vrstni red je poljuben; vse oblike veljajo tudi za ženski spol).

Ljudski glas je za besedo leta 2016 – besedo, ki je najbolj zaznamovala leto, bodisi v dobrem bodisi v slabem pomenu – izbral besedo BEGUNEC (oziroma BEGUNKA). Drugo mesto je zasedla beseda ŽICA, tretja pa PREKAREC (oziroma PREKARKA).

"Izbira besede begunka/begunec kot besede leta mi vliva upanje, da temeljne vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in človečnost v naši družbi še vedno igrajo pomembno vlogo. Te vrednote pomenijo glasen NE svetu zidov, bodeče žice, strahu in sovraštva, ki ne sme postati naša realnost," je izbiro komentiral dr. Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.