Slovenski filmi v Trstu

Dolina miru

Od 20. do 29. januarja bo v Trstu potekal 28. Trieste Film Festival, na katerem bodo v treh tekmovalnih in posebnih programih predvajali tudi slovenske filme. Letošnja slovenska udeležba na festivalu je zelo bogata in sledi tisti iz leta 2015, ko se je na tržaškem festivalu začelo praznovanje 20. letnice Slovenskega filmskega centra.

V tekmovalni program desetih igranih celovečernih filmov so uvrstili Nočno življenje, režiserja Damjana Kozoleta, ki bo na sporedu v torek, 24. januarja ob 20.00 uri v dvorani Tripcovich, ki je s tisoč sedeži največja dvorana festivala. Vsi tekmovalni filmi imajo status italijanske premiere, med njimi je tudi srbski film Dobra žena, režiserke Mirjane Karanović zmagovalec zadnjega Ljubljanskega filmskega festivala in Z druge strani, hrvaškega režiserja Zrinka Ogreste, ki je bil premierno prikazan na zadnjem Berlinalu. Projekcije se bo udeležil tudi režiser Damjan Kozole.

En0vTV9I3iQ

V programu enajstih celovečernih filmov bodo v soboto, 21. januarja ob 20.00 predvajali film Houston, imamo problem! režiserja Žiga Virca, ki je slovenski kandidat za tujezičenaga oskarja v letu 2016. Tudi ta film bo na sporedu v dvorani Tripcovich. Istega dne, ob 14.00 bodo v dvorani Miela prikazali kratki film Srečno, Orlo v režiji Sare Kern, ki se je uvrstil v tekmovalni program kratkih filmov. Film, ki se je premierno že predstavil v Italiji, v tekmovalnem programu zadnjega beneškega festivala, so uvrstili med osemnajst izbranih filmov.

Prvi dan festivala bo v netekmovalnem programu dokumentarnih filmov ob 16.30 prikazan koprodukcijski film Brezmejno, nemškega režiserja Petra Zacha. Poetični tekst za film je prispeval slovenski pesnik Aleš Šteger in pripoveduje o pokrajinah in prebivalcih srednje Evrope. V nedeljo, 22. januarja bo kot poseben dogodek v dvorani Miela ob 14.00 na sporedu igrani film Komedija solz režiserja Marka Sosiča, ki je bil premierno predstavljen na festivalu v Portorožu, konec februarja pa prihaja na redni spored slovenskih kinematografov. Istega dne bodo ob 22.00 v sklopu fokusa Baltski film prikazali tudi koprodukcijski film Dan osvoboditve o turneji skupine Laibach v Severni Koreji.

V torek, 24. januarja pa bo ob 14:00 potekala še posebna projekcija restavrirane verzije filma Dolina miru režiserja Franceta Štiglica, ki po slavnostni premieri na festivalu v Cannesu potuje tudi po drugih mednarodnih festivalih.

V okviru festivala bo sedmo leto zapored potekalo koproducentsko srečanje, ki zaradi geografske lege mesta in regije nosi naslov When East Meets West (22.-24. januar). Italijanski producenti in producenti iz Jugovzhodne Evrope se vsako leto srečajo z ustvarjalci iz tretje regije: prvič je to bila Španija, potem Francija, skandinavske države, nemško govoreče države, Benelux, leta 2015 angleško govoreče dežele Velika Britanija, Irska, ZDA in Kanada, lansko leto Španija, Portugalska in Južna Amerika, letos pa ponovno Francija in prvič tudi Baltske države (Latvija, Litva in Estonija). Srečanje je namenjeno 22 koprodukcijskim izbranim projektom, ki iščejo partnerje, izboljšavi dokumentarnim in igranim projektom, ki že imajo za sabo prvo montažo. Med tremi izbranimi celovečernimi filmi v programu First Cut Lab bo tudi slovenski projekt Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča in produkcije Nosorogi.