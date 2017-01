Generalni sekretar Sveta Evrope nasprotuje zakonu o tujcih

Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je v javnem pismu slovenskemu predsedniku vlade Miru Cerarju zapisal, da razume, da morajo vlade evropskih držav nekoliko prilagoditi azilno politiko novi realnosti povečanih migracij, a pod pogojem, da ohranjajo osnovne standarde varovanja človekovih pravic.

Aktualne spremembe zakona o tujcih bi po njegovem mnenju lahko pomenile kršitve številnih pravic iz področja azilnega prava, ki jih vsebuje evropska konvencija o človekovih pravicah. Predvsem pravice do učinkovitega pravnega sredstva, pravice do individualne obravnave posameznika ter prepovedi grdega ravnanja in nezakonitega vračanja.

Cerarja je še spomnil, da mu je pisal že spomladi in mu, kot že tedaj, ponovno ponudil strokovno pomoč pri spreminjanju azilne zakonodaje, glede katere ima, še dodaja Jagland, Svet Evrope veliko znanja in izkušenj.