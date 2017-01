Veliki čevlji Michelle Obama

Prva temnopolta prva dama Michelle Obama odhaja iz Bele hiše kot najbolj priljubljena oseba v ZDA

Michelle Obama v Beli hiši

© Pete Souza / arhiv Bele hiše

Tako kot Eleanor Roosevelt je bila Michelle Obama navdih za mnoge, toda za razliko od večine predhodnic v Beli hiši ve, kakšno je življenje tistih, ki so na dnu družbe v ZDA, v uredniškem komentarju o prvi temnopolti prvi dami v ZDA piše Guardian.

Chicago Tribune povzema besede producentke in kritičarke Rebecce Carroll, da je Michelle Obama vse, kar bi morala zagovarjati in povzdigovati država z nadvse sramotno zgodovino čustvenega in fizičnega nasilja proti temnopoltim ženskam. Predstavlja 60 odstotkov tistega, kar bo Amerika pogrešala od Obamovega predsedovanja.

Svetovalka Tiffany Dufu izpostavlja njeno pripravljenost za preoblikovanje prve dame v nekaj, kar je prepoznavno in tudi malo revolucionarno. Z Michelle Obama smo videli prvo preznojeno prvo damo. Umazala si je roke na vrtu, delila je objeme, angleška kraljica je tako dobila prvi objem javne osebe v 57 letih svoje vladavine. Niso je vsi imeli radi. Vse od kandidature soproga za predsednika ZDA se je soočala z zasmehovanjem in rasističnimi strupi.

Če bi nastopila proti Donaldu Trumpu, bi se predsedniške volitve gotovo končale drugače, kot so se, slišimo pogosto, v Neue Züricher Zeitung piše Andrea Köhler. Toda političnih ambicij nikoli ni kazala. V nasprotju s Hillary Clinton, kandidatko demokratske stranke za predsednico ZDA, je Michelle Obama polna humorja, glamurozna, topla, neposredna. Zato jo podpirajo tudi konservativni volivci. Celo tako priznanega zaničevalca žensk, kot je Donald Trump, je prisilila k spoštovanju ali vsaj previdnosti, četudi ga je javno okarala, da človek, ki se baha, da spolno nadleguje ženske, ne bi smel kandidirati za predsednika države.

Čeprav jo je mož rad vprašal za nasvet, se javno nikoli ni vmešavala v politiko. Kot ženska, ki o sebi pravi, da je produkt popularne kulture, je Michelle Obama to kulturo taktično pametno uporabila za širjenje svojih sporočil med ljudi. Plesala je v televizijskih šovih, s hčerama je vadila skakanje z vrečami in tako propagirala svojo kampanjo »Gibljimo se«. Tudi ureditev lastnega vrta je pri njej delovala kot razsodno dejanje.

Pustimo ob strani kaj bo ostalo od njenega vrta, ko se bo v belo hišo preselila zasvojenka s hitro hrano Melania Trump, piše Andrea Köhler. Toda kot vse kaže, bo bodoča prva dama tam le druga violina za predsednikovo hčerko Ivanko Trump, čeprav še ni jasno, kakšno vlogo bo lahko imela ob očetu, ne da bi se morala soočati s konfliktom interesov ali nepotizmom.

April Ryan v novi knjigi po poročanju Washington Posta razkriva, da se je Michelle Obama v zadnjih osmih letih pogosto odpravila na dolge sprehode iz bele hiše. Sploh ni bila zamaskirana, pa je nihče ni opazil. Večino časa je bila neopazna. »Prva stvar, ki jo opazijo, ko stopiš v prostor, je barva,« pravi Ryanova. To je barva kože. »Temnopolte ženske smo nevidne, ne glede na to, kako visoko se povzpnemo in kaj dosežemo,« razlaga v svoji knjigi.