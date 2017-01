Poliamorni kardinal

Na nacionalki o Marxu in Jezusu

Kardinal je Vesni Milek ob koncu povedal, da mu je bilo v čast odzvati se povabilu takšne ženske

Redki so trenutki, ko ob ogledu intervjuja na nacionalki ne razmišljamo o nesmislu bivanja in neizbežnem propadu sveta, a ko je v gosteh kardinal, seveda ni prostora za nihilizem. Vesni Milek je v oddaji Od blizu doslej uspelo že marsikaj, Cerarju je na primer v roke položila bas kitaro, iz Jana Plestenjaka pa izvlekla modre misli o tem, kako ceni Donalda Trumpa, ker se je »sam naredil«. Tako je bilo že vnaprej jasno, da bo tudi pogovor s Francem Rodetom prav poseben. Da bomo po ogledu tako duhovno obogateni, pa si vseeno nismo mogli misliti.

Da ne bo pomote, k duhovni obogatitvi je prispeval predvsem Marko Mandić, ki je v studiu kot presenečenje za kardinala v krznenem plašču iz predstave Vojna in mir ob klavirski spremljavi recitiral Baudelaira. Kar se nas tiče, nam Mandić lahko vsak večer zrecitira nekaj kitic, pa še bistveno bolj hvaležni bomo kot Rode, ki je po nastopu zgolj vzvišeno pripomnil, da je poezijo nemogoče prevajati. Ne dvomimo, da ima prav, saj gre za človeka, ki, kot je razložil v oddaji, razmišlja v francoščini, svoje spomine prevaja v slovenščino, z Bogom pa se pogovarja v španščini, ker, saj veste, nemščina je za konje, angleščina za pogovor z mešetarji, italijanščina pa za pogovore z damami.

Tudi o slednjih je imel najvišji slovenski funkcionar v cerkveni hierarhiji kar nekaj povedati. Če smo pred leti, ko so ga v časniku Delo »osumili« očetovstva, dobili podobo nekoč zaljubljenega Franca, ki se je predajal tudi tuzemski ljubezni, je šel tokrat v precej bolj zanimive sfere. Celibat je namreč označil za odlično rešitev v primerih, ko so vaši horizonti preširoki, da bi se vezali zgolj na eno žensko, ko potrebujete širše polje za razdajanje simpatij, poznanstev in besed. Bivanje v Vatikanu se, če k temu prištejemo še naša občutja ob gledanju nadaljevanke Mladi papež, kar naenkrat ne sliši tako slabo. »Celibat je svoboda.«

Da je Rode kar svoboden pri razdajanju svojih simpatij, je v oddaji večkrat prišlo do izraza. Prav prisrčno je bilo poslušati, kako sta si z današnjim papežem v 70. letih v Ljubljani ogledala operno predstavo Carska nevesta, ki je bila Horheju, kot mu pravi Rode, zelo všeč, Rodetu pa malo manj. Potem smo slišali, kako je Rode, ko so se mediji razpisali, da je blatil papeža, temu napisal pismo z besedami: »Ti, veš, Horhe, takole se nekaj govori.«

A ob vseh teh prikupnostih je Vesna Milek s porogljivim nasmeškom na obrazu Rodetu, ki je parafraziral urednika tega tednika in dejal, da vsak, ki gre mimo Slovenije, pa že ne more dobiti državljanstva, vendarle razložila, da so njegovi pogledi na begunsko krizo nekrščanski, da cerkev ni prav nobena prijateljica žensk, kot trdi Rode, pa tudi to, da sta Marx in Jezus pila iz istega izvira.

»Čutim, da nimate težav z mano, jih imam pa jaz z vami,« je povedala v intervjuju, v katerem sta govorila še o revoluciji, poeziji, feminizmu, beguncih in spolnosti ter v katerem mu je razložila, da on govori o revoluciji srca, da pa se svet ne bo nikoli spremenil, če ne bo prišlo do kompletne revolucije. Samo to smo potrebovali od voditeljice na nacionalki. Še dobro, da jih javni televiziji posojajo drugi mediji.