Čas negotovosti

Združene države Amerike bodo prihodnji teden stopile v ero predsednika Donalda Trumpa. Ta verjetno ne bo trajala dva mandata, ker Američanov ne gre podcenjevati. A to je tvegana napoved. Ko je bil izvoljen Bush mlajši, se je namreč prav tako zdelo, da se to ne more ponoviti, da ta človek lahko Belo hišo zaseda le en mandat. A se je vmes zgodil teroristični napad na južnem Manhattnu, ki je spremenil politiko in predvsem njeno dojemanje v javnosti. A to je bil res izjemen čas. Že danes bi se, če bi se kaj takega ponovilo, ameriška in tudi svetovna javnost odzvali drugače.

Ljudje imamo slab spomin. A demokracija in demokratični standardi tudi v zibelkah demokracije hitro padejo, zato se je treba pripraviti na to. Danes se pozablja, kako hitro je na primer televizijski kanal Comedy Central nehal predvajati serijo »That’s my Bush!« leta 2001, ki sta jo sicer ustvarjala Trey Parker in Matt Stone, avtorja South Parka. Razlog je bil političen: nenadoma so se »iz nedoločljivega razloga« začeli umikati oglaševalci z omenjenega kanala. Seveda, prstnih odtisov Busheve administracije ni bilo mogoče dokazati.

Bush je bil, če ga primerjamo s Trumpom, prav uglajen in časten človek. Amerika prihodnji teden dobiva predsednika, ki mu izrekanje groženj medijem, na primer, sploh ne gre stežka z jezika. Ki se mu s tem ne zdi čisto nič narobe. Ki se mu dejansko nič, kar izreče, ne zdi narobe, pa če je še tako popolnoma narobe. Če bi na primer katerikoli kitajski voditelj tako grozil medijem, kot danes ameriškim grozi Trump, bi bili vsi iz sebe – a Trump nas z izjavami ne more presenetiti. Velja se spomniti zatišja, ki je v Sloveniji nastopilo ob zmagi Janeza Janše in SDS leta 2004, ko so tako komentatorji kot analitiki hiteli napovedovati, da bo v trenutku, ko bo dejansko prevzel oblast, vse izrečeno postalo del predvolilne folklore, Janša pa bo normalno kot vsak državnik vodil državo, ki jo je na volitvah dobil v varstvo, brez revanšizma, maščevalnosti, čistk, pritiskov. Pa ni bilo tako – Janša je bil točno tak, kot se je zdelo pred volitvami. Menjaval je direktorje družb, le zato, ker so bili drugačnega političnega prepričanja, pa čeprav so imeli odlične rezultate, postavljal na njihova mesta svoje, ki niso imeli nobenih, ampak res nobenih referenc, razen ene, strankarske. SDS je lomastila po medijih in RTV Slovenija se na primer od takrat do danes ni pobrala, pa tudi celotni medijski prostor ostaja še vedno poškodovan od nasilnega političnega uravnoteževanja. Pa je od volilnega poraza, ki je sledil, minilo že več kot osem let.

Zato velja biti danes solidaren z Američani – pa ne le zaradi njih, ampak zaradi sveta v celoti. Družina Trump, ki bo naslednji teden začela vladati Ameriki, bo celoten svet lahko naredila za zelo nestabilen dom. Seveda lahko vsi upamo, da bo imel Trump preveč dela s predsedovanjem, da bi svet metal s tečajev – tako kot so ob Janševem prvem prevzemu oblasti optimisti v Sloveniji upali, da je pač to tako resna funkcija, da ne bo imel ne časa ne volje za izživljanje nad družbo. Ameriko čaka nestabilno in težko obdobje, na oblasti bodo od prihodnjega tedna ljudje, ki so se mirno spogledavali z odkritim rasizmom, katerih ravnanja in izjave ne spadajo v demokracijo.

A ne gre le za Trumpa. Trump ni edini problematični voditelj, veliko jih je, ki v tem trenutku, ko Trump prevzema predsedniško funkcijo, vodijo močne in resno oborožene države. Velika večina velikih, s Putinom vred, ima nemalo težav v svojih državah in so zelo hitre jeze. ZDA so zakuhale mnogo vojn in niso vir miru in sožitja, daleč od tega – a kljub temu Trump ni le še en ameriški predsednik. Tiho se svet zanaša na Trumpovo izjavo, da je čas, da Amerika neha intervenirati po vsem svetu, da v njegovem obdobju ne bo več poskusov rušenja režimov, da je to ameriška politika, ki je ne mara. Da bi zaupali njegovim izjavam, ni nobenega razloga. Predstavljajmo si njegovo reakcijo ob morebitnem terorističnem napadu – glede na to, kako tanko kožo ima ta možakar.

Z Zemlje ni mogoče izstopiti in tega filma ni mogoče ustaviti. Ni dvoma, da bodo spremenjeni standardi demokracije v ZDA močno vplivali na standarde po vsem svetu – in le upati gre, da imajo prav tisti, ki so ob Trumpovem naskoku na oblast zatrdili, da njegovo morebitno predsedovanje lahko streznilno deluje tako na samo ameriško zavoženo demokracijo kot tudi preusmeri razvoj v drugih družbah. Dovolimo si ta optimizem v teh dneh, Trump bo postal ameriški predsednik šele prihodnji teden.

Živimo pač le še v malo bolj negotovih časih.