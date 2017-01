Zakaj se ne strinjam s sodbo Ustavnega sodišča v primeru Mladine

Branko Grims, SDS

© Uroš Abram

Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da pri objavi fotografij Grimsa z družino in Goebbelsa z družino ni šlo za primerjavo ravnanj dveh politikov, ampak za vzporejanje dveh družin. Poudarilo je tudi, da je Grims kot politik dolžan trpeti tudi zelo ostre in provokativne kritike na svoj račun, a mu je v vlogi družinskega člana treba priznati pravno varstvo pred neupravičenimi posegi v ugled njegove družine.

S tem se ne strinjam, saj menim, da tako stališče zgreši pomembno poanto, da niti v primeru Grimsa niti v primeru Goebbelsa ne gre za zasebni družinski fotografiji, ampak gre za fotografiji, na kateri politika javnosti kažeta svojo družino in s tem trkata na čustva volivcev, ki so naklonjeni tradicionalnim družinskim vrednotam. Povedano drugače, sporočilo primerjave obeh fotografij ni v primerjanju družin, kot pravi Ustavno sodišče, ampak v primerjanju dveh politikov, ki družino uporabljata za dosego svojih političnih ciljev. Pri objavi obeh fotografij je šlo torej za kritiko politika Branka Grimsa.

Ustavno sodišče je neutemeljeno tožniku Grimsu dalo pravico, da s tem, kar zahteva zase, varuje predvsem ugled družine kot celote, saj za kaj takega v slovenskem pravnem redu ni podlage.

Poleg tega je Ustavno sodišče neutemeljeno tožniku Grimsu dalo pravico, da s tem, kar zahteva zase, varuje predvsem ugled družine kot celote, saj za kaj takega v slovenskem pravnem redu ni podlage. Vsak je namreč upravičen varovati svoje pravice, zaradi česar je vsak član družine Grims vložil svoj zahtevek zoper Mladino. Ustavno sodišče zapiše, da bi pravica do svobode izražanja lahko pretehtala, če bi Mladina primerjala le Grimsa in Goebbesa, ker pa so na fotografiji tudi žena in otroci, pa je Ustavno sodišče presodilo, da je bilo poseženo v čast in dobro ime Branka Grimsa. Pri tem Ustavno sodišče ne upošteva, da so ravno zato, ker so na fotografiji tudi žena in otroci, le ti vložili vsak svojo tožbo in zahtevali odškodnino zase.

Ker gre za omejitev svobode politično-satiričnega izražanja, bo treba zadevo nadaljevati pred ESČP, ki pa izredno redko dopušča omejitve svobode političnega izražanja. Pričakujem, da bo tudi v obravnavanem primeru ESČP dalo prednost svobodi izražanja pred politikovo častjo.

Ustavno sodišče je pritrdilo Višjemu sodišču v presoji, da gre za mejni primer (tudi senat Višjega sodišča ni bil enoten, saj je ena od treh sodnic glasovala proti večinski odločitvi). Sodnici dr. Jadek Pensa in dr. Sovdat sta podali odklonilno ločeno mnenje, v katerem pojasnjujeta, zakaj ju večinska odločitev ne prepriča. Ker gre za omejitev svobode politično-satiričnega izražanja, bo treba zadevo nadaljevati pred ESČP, ki pa izredno redko dopušča omejitve svobode političnega izražanja. Pričakujem, da bo tudi v obravnavanem primeru ESČP dalo prednost svobodi izražanja pred politikovo častjo.