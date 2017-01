Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Izbor dogodkov od 19. do 22. januarja.

Četrtek, 19. januar

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera kratkega eksperimentalnega plesno gibalnega filma Circulat, v katerem se sedem plesalcev neprestano sooča s fizičnimi in mentalnimi ovirami sedanjosti, ki je prepredena s sencami in odmevi preteklosti. Režija: Matjaž Mrak, koreografija: Urša Rupnik

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 20.00 premiera slovenske operne novitete Julka in Janez, skladatelja Jana Gorjanca in libretistke Svetlane Slapšak. Libreto za opero o zapeljevanju, feminizmu in spolni etiki v osmih slikah, je nastal na podlagi romana v pismih Neka korespondenca (Jedno dopisivanje, 1932) Julke Hlapec – Đorđević, velike jugoslovanske feministke, filozofinje in literatke. Dirigent: Aleksandar Spasić, režija: Jaša Koceli

© Darja Štravs Tisu

V Gali hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 v okviru cikla Domorodni četrtki nastopila ljubljanska retro-futuristična elektro pop zasedba Futurski.

WN0C2Oqme60

Petek, 20. januar

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Plečnik na Brionih o zadnjem v celoti dokončanem arhitektovem projektu, gradnji vrtnega paviljona na Brionih leta 1956, ki je nastala v sodelovanju z Rokopisnim oddelkom Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je pridobil dragoceno donacijo dr. Lojzeta Gostiše. Ta razkriva do sedaj javnosti neznane izvirne načrte paviljona in fotografije Plečnikovih obiskov Brionov, med njimi tudi zadnje Plečnikove portrete, posnete jeseni 1956. Kustosa razstave: Marijan Rupert in Žiga Cerkvenik (NUK)

Jože Plečnik in Vinko Glanz med obiskom na Brionih

© Lojze Gostiša

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo od 14. ure dalje potekal 1. mednarodni simpozij krajinske arhitekture Landezine Live, ki ga organizira spletni portal Landezine. Osrednja tema simpozija bo interdiscipinarni pristop k oblikovanju odprtega prostora. Na dogodku bodo predavali uveljavljeni tuji (Antje Stokman, Jenny B. Osuldsen, Martí Franch Batllori) in domači strokovnjaki (Ana Kučan, Matej Blenkuš). Uredniški odbor landezine.com bo letos prvič podelil nagrado LILA - Landezine International Landscape Award, trenutno edino mednarodno nagrado na svetu, ki ne nagrajuje posameznih projektov, temveč krajinskoarhitekturne kolektive in posameznike za njihov pristop k oblikovanju odprtega prostora. Nagrado bo po izboru mednarodne žirije prejel katalonski biro EMF - Estudi Marti Franch.

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo slik Andraža Šalamuna, ki predstavlja vsa najpomembnejša obdobja njegovega 50-letnega umetniškega delovanja. Na ogled bo več kot 60 del iz javnih in zasebnih zbirk v Sloveniji. Kustosinja razstave: dr. Martina Vovk

Bizon (1986); zbirka Moderne galerije

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopila skupina Širom.

De1fe8M9pPg

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 nastopila avstrijska zasedba Holy Hurricanes, ki bo predstavila zadnji album "I Love My Problems."

wWv1I-HamgE

Sobota, 21. januar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera dramatizacije romana Leva N. Tolstoja Vojna in mir v režiji Silviua Purcăreteja, ki je nastala v koprodukciji SNG Drama Ljubljana, MGL in Cankarjevega doma. Kljub natančno določenemu zgodovinskemu okviru in opisom realnih dogodkov, podprtim z množico avtentičnega dokumentarnega gradiva, delo Vojna in mir ni le kronika nekega časa, ni zgodovinski roman, temveč je roman o zgodovini ali, natančneje, roman o vprašanju, kdo ustvarja zgodovino ter kakšna je v tem neobvladljivem in neustavljivem toku posameznikova odgovornost. Tej temi se je avtor zlasti v drugi polovici romana posvetil neposredno in izrecno v smislu filozofije zgodovine, v zgodbi o treh široko razvejenih aristokratskih družinah pa jo je obdelal tudi povsem konkretno. Iz ozadja razkošno zajetega konteksta izstopajo značajsko markantne osebe, katerih dejanja, razmisleki, dvomi in spoznanja zrcalijo vso kompleksnost, celo anarhičnost dinamičnega časa, in ob velikopoteznem zamahu, ki poskrbi za konsistentnost celote, se avtorju z nezmotljivim čutom za dramatično posreči ustvariti serijo razgibanih, prepričljivih prizorov, katerih občečloveška vsebina nas nagovarja še danes.

© Peter Uhan

Nedelja, 22. januar

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 premiera avtorskega projekta Človek, ki je gledal svet, ki izhaja iz občutka, da konec sveta ni samo apokalipsa, ki tam nekje čaka, da se zgodi, ampak je vseprisoten v mikrokozmosih ljudi, družin, posameznikov, ki nimajo glasu in mesta v svetu; ki se premika tako hitro, da praktično že miruje. Občutek, da se pelješ po dolgi dolgi cesti z avtomobilom, ki mu zmanjkuje goriva, avto vozi, goriva ni, cilja ni, postajališča ni. Režija: Žiga Divjak