Pomagajmo prezeblim beguncem

Mraz, ki ne popušča, je terjal že prve smrtne žrtve

Begunski kamp v Grčiji

© ADRA Slovenija

Mraz, ki ne popušča, je po državah Evropske unije terjal že prve smrtne žrtve. Najbolj ogrožene so ranljive skupine ljudi, med njimi so tudi begunci, ki umirajo zaradi podhladitve. Nizke temperature, veter in sneg so zajeli tudi Grčijo. Humanitarno društvo ADRA Slovenija je zato pričelo z zbiranjem finančnih sredstev, s pomočjo katerih bosta prostovoljki društva v Grčiji za premražene ljudi v begunskih taboriščih kupili potrebščine.

"Kot razvidno iz medijev, je v Evropo prišla prava zima. Vsi nimajo sreče, da bi ta čas preživeli pod streho, na toplem, v objemu mehke odeje. Še več, v hudem mrazu dan za dnem, noč za nočjo čakajo na svojo usodo, prevečkrat neprimerno oblečeni za ta čas in brez toplega čaja, ki bi jih vsaj malo ogrel. Mraz ne izbira, ali bo prizadel žensko, moškega ali otroka, trpijo vsi, ki so se znašli ujeti v Evropi," so v sporočilu za javnost pobudniki Jure Poglajen, David Zorko in Maja Ahac.

Poglajen in Zorko sta kot prostovoljca na Lezbosu že lani,pomagala beguncem, še danes pa sta ostala v rednem stiku s prostovoljkama ADRA Slovenije, ki sta ju spoznala med takratnim delom. Jure Poglajen je zaradi svojega humanitarnega prispevka in ozaveščanja ter obveščanja javnosti o tamkajšnjih razmerah postal celo Delova osebnost leta 2015.

Prostovoljki Jenni James in Trace Myres se trenutno nahajata v severnem delu Grčije, kjer je približno 20 begunskih kampov, in pomagata ljudem med čakanjem za pridobitev azila. Na območju je 20.000 beguncev, med njimi največ žensk in otrok. Večina jih prihaja iz Sirije in bo v Grčiji preživela že svojo drugo zimo. "Ljudje v kampih živijo v šotorih, kontejnerjih, praznih skladiščih in tovarnah. Opremljenost teh prostorov ni zadostna za takšne razmere, saj je trenutno -15 stopinj C, zunaj pa sneži. Električna napeljava, vodovodni sistem in ogrevanje ne obstajajo ali pa je bila ta infrastruktura poškodovana zaradi hudih vremenskih vplivov. Za tiste, ki so na ulici ali v prehodnih kampih, so razmere še hujše. Razmere ogrožajo življenja ljudi," pojasnjujejo pri ADRA Slovenija.

Zaradi vpliva slabega vremena na nastanitvene kapacitete in pomanjkanja prave infrastrukture, so ljudje brez hladne in tople vode, pogosto tudi brez elektrike ter ogrevanja. V nekaterih kampih nimajo dostopa do toplih oblačil, še posebej v njihovem regionalnem tranzitnem območju.

Omenjeni prostovoljki sta del skupine za hiter odziv, ki poskuša rešiti težave takoj, ko se pojavijo. Njen glavni namen je izgradnja lokalne infrastrukture. Skupina, ki se odziva na prošnje grške vlade, nevladnih organizacij, neodvisnih prostovoljcev in tudi vojaških uslužbencev v kampu, ima dovoljenje grške vlade za prost vstop v nastanitvene kampe v času hude zime.

Potrebe med drugim vključujejo: oskrbo z vodo (skoraj vsa oskrba z vodo v kampih je uničena, kar pomeni težave s pitno vodo, vodo za kuhanje, ogrevanjem in higieno), potrebščine, ki niso hrana (obleke, odeje, spalne vreče in obutev, da ljudje ostanejo ogreti in suhi), izboljševanje bivanjskih pogojev (zaščita pred vetrom, dežjem, snegom in mrazom, kar vključuje zagotavljanje ogrevalnih sistemov in izolacije tal), alternativne nastanitve (za ranljive družine, nosečnice in majhne otroke skušajo najti boljšo nastanitev), ogrevanje (zagotavljanje drv, peči na les in drugih rešitev ogrevanja za individualne šotore in skupne prostore), varnost (zaradi ledu je kamp nevaren, zato posipajo poti, s čimer se in izognejo nesrečam in poškodbam ter omogočijo dostop do virov), elektrika (zagotavljanje električne energije, kjer ta ni na voljo, s čimer se zmanjšuje nevarnost požara).

Dobrine, ki so potrebne za zagotavljanje zgoraj naštetega, so gradbeni material za oskrbo z vodo, alternativna nastanitev za ranljive družine, drva, peči na drva, transport dobrin in ljudi, topla občila, spodnje perilo, rokavice, šali, nogavice, kape in obutev, spalne vreče, izolacija tal, električni generatorji, mobilni grelniki, sol in pesek, postelje in osvetljava.

Zbirajo se zgolj finančna sredstva, saj prevoza za materialne donacije humanitarno društvo nima. Sredstva se tako ahko porabijo za stvari, ki se v tistem trenutku urgentno potrebujejo, poudarjajo v društvu. Koliko sredstev je potrebnih, je po njihovem nemogoče izračunati, saj se tamkajšnje razmere neprestano spreminjajo.

Sredstva lahko nakažete na naslov: Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana, SI56 6100 0001 1934 645, namen: Grčija.

Uporabniki Izi mobila, Simobila, Telekoma in Telemacha lahko prispevate tudi s poslanim sporočilom LJUDJE5 na telefonsko številko 1919. Z vsakim poslanim sporočilom boste prispevali 5 evrov.