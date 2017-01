Deveta izdaja festivala Bobri bo ponudila 225 dogodkov

Veveriček posebne sorte

© Sunčan Stone

Od 21. januarja do 8. februarja bo v Ljubljani potekal 9. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, na katerem se bo zvrstilo 225 dogodkov. Osrednja tema festivala, ki bo letos obiskal tudi Domžale in Sežano, bo tokrat večkulturnost. Obiskovalci bodo spoznavali bogastvo kultur različnih dežel, program festivala pa bo zaznamoval premislek o kulturni raznolikosti ter pomenu, ki ga prinaša poznavanje drugih kultur in sobivanje z njimi.

Festival se bo začel 21. januarja ob 16.00 v Slovenskem mladinskem gledališču s Kinobalonovo premiero lutkovno animiranega filma Bučko (r. Claude Barras), ki govori o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Spremljala ga bosta slovenski kratki animirani film Slovo (r. Leon Vidmar) in napovednik za festival Bobri, ki ga je v sodelovanju s Kinobalonom pripravila skupina ljubljanskih šolarjev in otroci iz Azilnega doma Vič.

V Kinodvorovem filmskem programu bosta na ogled tudi animirana filma Deček in svet ter Kubo in dve struni, igrani filmi Najin svet, Bekas in Najin mulc, ki bo na festivalu prikazan predpremierno, ter slovenski Pojdi z mano, od dokumentarnih pa filmi Sonita, Khatte – izbira svobode in Medena koža. V Slovenski kinoteki bodo poleg programa kratkih risank prikazali animirani film Perzepolis, v Pionirskem domu pa bodo predvajali filme festivala ZOOM, učencev osnovnih in srednjih šol.

Med gledališkimi, glasbenimi in plesnimi predstavami, s pomočjo katerih bodo otroci odkrivali zanimivosti tujih kultur so predstave O dečku in pingvinu (Mini teater in Moment), Začarani čajnik (Pripovedno gledališče gospodične Bazilike), Za petimi gorami (Hiša otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče FRU-FRU), Afriško sonce (Gledališče MalihVelikih in Zavod Tugende, Studio XXV) ter premiera predstave Severni sij (Kulturno društvo Pripovedovalski Variete). Glasbo, melodije in instrumente sveta bodo spoznavali s Francijem Krevhom in Markom Brdnikom (S tolkali in pesmijo okoli sveta), Ano Vipotnik in Igorjem Leonardijem (S pesmijo okrog sveta), Ano Kravanja in Samom Kutinom (Dongri Koro Koro – Padajoči želod), Pavčkove pesmi v različnih jezikih pa bodo zazvenele v projektu Sonce in sončice po vsem svetu, ki ga je pripravil Tomaž Grom (Zavod Sploh) z ekipo odličnih glasbenikov in pevcev.

Številni dogodki bodo ponudili iztočnice za razmislek o temah, kakršne so medsebojna solidarnost, sprejemanje drugačnosti, migracije. Med takimi bodo predstave Medved in mali (LG Ljubljana), Mali modri in mali rumeni (LG Maribor), Zaljubljeni žabec (Lutkovno gledališče FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti), Neli ni več (LG Ljubljana), Živalska farma (LG Ljubljana), plesno-glasbeno-gledališko predstavo Veveriček posebne sorte (Plesni Teater Ljubljana; predstava bo na festivalu doživela premiero) in druge. V programu festivala je tudi predstava Dve zgodbi o treh zajčkih (Atelje Slikovedke), ki bo odigrana na Pediatrični kliniki Ljubljana.

Na festivalu bodo gostili tudi nekaj predstav in umetnikov iz tujine. V Kinu Šiška bo na ogled hrvaška predstava The Killer In Me Is The Killer In You, My Love (Morilec v meni je morilec v tebi, ljubezen moja), na Slovenskem gledališkem inštitutu pa bo japonska umetnica Izumi Mizuki predstavila svoje kamišibaj gledališče.

V številnih muzejih in galerijah bodo pripravili zanimive delavnice, vodstva in druge dejavnosti, prav tako povezane s temo letošnjega festivala. Odvijale se bodo v Mestni knjižnici Ljubljana in njenih območnih enotah, Mestni galeriji, Mestnem muzeju, Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih, na Ljubljanskem gradu, v Družinskem centru Mala ulica, v Slovenskem gledališkem inštitutu, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Galeriji Škuc, Etnografskem muzeju, RogLabu, Laboratoriju RAMPA, Vodnikovi domačiji Šiška, Narodnem muzeju, Galeriji Fotografija, Striparni Pritličje. Omenjenim se letos pridružujeta še DobraVaga in Muzej novejše zgodovine.

Festival se bo tradicionalno zaključil 8. februarja v Kinu Šiška s premierno koncertno uprizoritvijo izbranih otroških pesmi Svetlane Makarovič z naslovom Pasja procesija, ki nastaja v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Kina Šiška. Pesmi bodo v sodobnih aranžmajih Uroša Buha peli igralci Slovenskega mladinskega gledališča. Povezovali jih bodo s pripovedjo, ki bo otrokom približala žgoče teme sveta, ki nas obkroža, in spodbudila premislek o vprašanjih tolerance, integracije in sprejemanja drugačnosti.