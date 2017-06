Zemlja v odnosu do vesolja in Marsa

Druga edicija mednarodnega simpozija Zemlja brez ljudi, ki je del mednarodnega projekta Evropska mreža digitalne umetnosti in znanosti.

Katarina Petrović: Cosmologicus

V Galeriji Kapelica v Ljubljani bodo 9. junija pripravili 2. mednarodni simpozij Zemlja brez ljudi, kjer bodo poleg predstavitev znanstvenikov in umetnikov, odprli tudi tri razstave: Somnium Dannyja Baze, Marka Peljhana in Karla Yerkesa, Cosmologicus Katarine Petrović in ElektroMagnetikSpektrum Braneta Zormana. Predstavili bodo tudi delo skupnosti na hibridnem biotopu Zelena stena ter tri delavnice, ki tematizirajo Zemljo v odnosu do vesolja in Marsa.

"To, kar se je še pred nekaj leti zdelo kot znanstvena fantastika, sedaj živimo v realnem času, v katerem spremljamo nastajanje pozitivne utopije, ki v kratkem napoveduje spremembo vsega: kako potujemo, kako komuniciramo, kaj jemo, v kaj se oblačimo, kako odločamo, kako participiramo, kako trgujemo … skratka, kako živimo. Pred našimi očmi se odvija zgodovinsko pomembno preurejanje centrov moči na Zemlji, ki se geostrateško seli v vesolje. Prevzemajo ga uspešne vsebinske platforme (Google, Amazon, Uber, Facebook …), ki v transnacionalnost vesolja zrcalijo transnacionalnost interneta in drugih telekomunikacijskih tehnologij. Za razliko od vesoljske tekme v 60. letih prejšnjega stoletja, v kateri sta svetovni sili tekmovali za Luno, je danes ultimativni obet dominacije tekma za Mars," je zapisal kurator Jurij Krpan.

Na simpoziju bomo lahko prisluhnili Christopherju Lasseurju iz Evropske vesoljske agencije, Jonu Jenkinsu iz Nase, Björnu Huweju z Univerze v Potsdamu, Barbari Imhof iz Liquifer Systems Group ter umetnikoma Marku Peljhanu in Benjaminu Pothierju, ki v svoje projekte vključujeta znanost in raziskujeta fenomen življenja v ekstremnih pogojih na Zemlji ali v vesolju.

Na razstavi, ki bo na ogled od 8. do 30. junija, se bodo predstavili:

- Danny Bazo, Marko Peljhan in Karl Yerkes: Somnium (robotska instalacija, zasnovana na podatkih vesoljskega teleskopa Kepler, ki se ukvarja z odkrivanjem eksoplanetov; projekt se posveča kontemplaciji potencialov za življenja izven Zemlje v naši galaksiji ter z mikro in makro razsežnostmi tega vprašanja)

- Katarina Petrović: Cosmologicus (instalacija, ki prevaja radijske valove z Jupitra v semantični tok; z uporabo besedno-numerične baze podatkov, generirane v delu/knjigi Lexicon Liber Novus, nevidna urejenost elektronskih delcev, ki prihajajo z oddaljenega planeta, postane razumljiva skozi jezik)

- Brane Zorman: ElektroMagnetikSpektrum (8-kanalnemu zvočnemu okolju Sonoretuma prilagojen del skladbe EMS Memory Trackers; avtor iz položajev in barvnih konstelacij osončij, sonc, planetov zajema in transformira elektromagnetne informacije ter jih prevaja v naše omejeno slišno območje)

- Zelena stena skupnost + Naprave Robotics Lab: BioTehna Vivarium (hibridni biotop, v katerem rastline opremljene s senzorji krmilijo zoomorfno robotsko platformo, da se sprehaja med rastlinami in jih po potrebi zaliva z vodo iz akvarija)

V okviru dogodka bodo potekale tudi tri delavnice:

- Bjorn Huwe: Gojenje ekstremofilov v laboratoriju (na delavnici bodo skušali poustvariti biološko sled življenja na Marsu in Luni z gojenjem ekstremofilnih organizmov na mineralih, podobnih tistim na obeh nebesnih telesih)

- Saša Spačal, Mirjan Švagelj: Pokušanje zemlje (v laboratoriju boste spoznavali prst travnikov in gozdov, vonjali opojne esence bakterij s tal in ugotavljali, kakšne odnose vzpostavljajo mikroorganizmi človeka in zemlje)

- Kristjan Tkalec/5HEK: Raziskovalnica Marsa (o kolonizaciji drugih planetov se boste preko znanstvene fantastike in znanstvenih dognanj podrobneje seznanili z aktualnimi načrti za naselitev Lune in Marsa).