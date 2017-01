Trump in njegovi podporniki niso odklon

Ideje, ki jih zagovarja Donald Trump, so bližje tistemu, kar v ZDA velja za normalno, kot smo to pripravljeni priznati

Donald Trump

© Gage Skidmore / WikiCommons

Administracija novega predsednika ZDA Donalda Trumpa prinaša s seboj različne grožnje za najbolj ranljive ljudi v ZDA, za šibko gospodarstvo, za obrabljene upe za mir na svetu, najbolj pa za zdravje ekosistemov na planetu. Te grožnje bi morale biti spodbuda za organizacijo boja proti nemoralni in neumni politiki, ki jo je pričakovati. Medtem ko je Trumpa treba ostro kritizirati, se ne smemo pretvarjati. On in njegovi podporniki niso odklon. Ali nam je to všeč ali ne, treba je biti pošten in priznati, da predstavljajo ideje, ki so bistvo Amerike, ki jo poznamo.

Trumpove ideje so bliže tistemu, kar velja za »normalno« v ZDA, kot je večina pripravljena priznati, v reviji Yes piše Robert Jensen, profesor novinarstva na univerzi Teksas. Medtem ko se je treba osredotočiti na razlike med politiki in strankami, ne moremo prezreti trajne nepravičnosti in nestabilnosti naših družbenih in političnih sistemov, ne glede na to, kdo je na oblasti.

Rasizem in seksizem sta več kot le negativni čustveni odzivi na druge. Ti občutki se pojavljajo v sistemih s prevlado belcev in v patriarhatu, temeljijo na odnosih nadvlade in podrejanja. Tovrstni primeri prevlade belopoltih ljudi in moških imajo v različnih obdobjih različne oblike, a v vsakem primeru oblikujejo naše izkušnje. Zaradi tega še vedno živimo v rasistični in seksualno nasilni družbi.

Nacionalizem je grožnja povsod, največja pa je njegova grožnja v družbah z veliko gospodarsko in vojaško močjo, piše Jensen. Ob dobro dokumentirani zgodovini nasilja, s katerim so ZDA prišle do bogastva in moči, državljani še vedno živijo v zablodah o svoji nedolžnosti in dobroti pri vodenju sveta. Je »narediti Ameriko spet veliko« obljuba ali grožnja?

Ekonomski sistem, ki vedno manjšemu številu ljudi omogoča izjemno bogastvo, ni samo grožnja demokraciji ampak tudi neprestan destruktivni vpliv na človeštvo. Neracionalno je sprenevedanje, da bo sistem, ki slavi pohlep in nečloveško ravnanje, čarobno zmanjšal trpljenje milijonov ljudi. Enaka iluzija je prepričanje v neomejeno rast in neomejen planet.

Uničevanje ekosistemov na planetu povzroča največje probleme in zahteva skupno ukrepanje. Ali bomo začeli delovati na podlagi razumevanja sebe kot ene od vrst med drugimi živimi bitji ali pa na planetu ne bo več možnosti za življenje velikega števila ljudi.

Trumpova administracija je grožnja za ljudi in planet, a tudi ni dokazov, da bi katera koli stranka bila pripravljena priznati nepravično in netrajnostno naravo teh sistemov ali izzvati mitologijo, ki te sisteme podpira.

Napredni (levičarski) aktivisti po besedah Roberta Jensena ves čas opozarjajo, da je treba izvoliti drugačne voditelje pa tudi podpirati gibanja, ki zahtevajo globlje spremembe. Toda ta gibanja bodo ponudila največ upanja, če se bodo Američani sposobni soočiti z neprijetno resnico sveta, ki ne more in noče neskončno trpeti pod iluzijo te »velike« države in patoloških sistemov, ki delijo bogastvo in moč.