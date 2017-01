Fotogalerija: shod proti Zakonu o tujcih

Na Trgu republike so se zbrali protestniki, ki želijo opozoriti na diskriminatorni Zakon o tujcih. Udeleženci so brali osebne zgodbe beguncev, ki so se znašli v težkih razmerah v tuji državi.

Več o razlogih za nasprotovanje Zakonu o tujcih v aktualnem Mladininem podkastu ter novi številki Mladine.