Na shodu proti Trumpu več ljudi kot na predsednikovi inavguraciji

Na protestih za pravice žensk in proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu se je zgolj v ZDA zbralo več kot dva milijona ljudi.

Washington včeraj

© YouTube

Množice so se na prvi delovni dan novega ameriškega predsednika zbrale v podporo ženskam, LGBT-skupnosti in drugim, katerih glas skuša Trump utišati. V prestolnici Washington se je zbralo milijon ljudi, torej več kot dan prej na inavguraciji Donalda Trumpa. Med govorci so bile tako znane aktivistke, borke za človekove pravice, intelektualke in tudi slavne hollywoodske igralke ter pevke. Med slednjimi, ki so požele veliko medijske pozornosti, sta bili tudi Scarlett Johansson in Madonna. Podporo pa je s svojim nagovorom izrazil tudi ameriški režiser in aktivist Michael Moore.

Ulice Los Angelesa je po podatkih tamkajšnje policije preplavilo pol milijona protestnikov, po navedbah organizatorjev pa okoli 750.000. Približno 500.000 se jih je zbralo tudi v New Yorku. O večjih shodih poročajo tudi iz Bostona, Chicaga, Dallasa, San Francisca, Porrlanda, St. Louisa, Denverja, Miamija in Seattla.

Proti Trumpu so protestirali tudi drugod po svetu - od Pariza do Prage, od Sydneyja do Johannesburga ter tudi v okoli 20 kanadskih mestih.

Na prvi dan Trumpovega predsednikovanja so izginile uradne spletne strani Bele hiše, namenjene boju proti Aidsu, LGBT-pravicam, podnebnim spremembam in drugim pomembnim stranem, ki so bile povezane s človekovimi pravicami. Trump jih je zamenjal s svojo agendo "America first" (Najprej Amerika).

