Danes RTV izbira novega generalnega direktorja

Programski svet RTV Slovenija bo na današnji seji volil novega generalnega direktorja. Izbiral bo med Markom Fillijem, Urošem Grilcem in Igorjem Rozmanom.

Protest med sejo programskega sveta zaradi vmešavanja politike v novinarsko delo

© Bobo

Pred tednom dni se je programski svet za zaprtimi vrati seznanil z rezultati razpisa. Izkazalo se je, da pogoje za direktorsko mesto izpolnjujejo zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli, nekdanji kulturni minister, zdaj vodja urada za mladino ljubljanske mestne občine Uroš Grilc in Igor Rozman, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija, zdaj pa dela v planski službi televizije.

Kandidati so morali priložiti program vodenja zavoda z vizijo razvoja. Filli je med glavne cilje štiriletnega mandata uvrstil povečanje ugleda RTV in zadovoljstva občinstva, oblikovanje aktivnega sistema razvoja kadrov, spodbujanje multimedijske integracije produkcije vsebin in optimizacijo porabe sredstev v korist programov.

Grilčeva vizija vodenja RTV prinaša spremembe tako v organizaciji zavoda kot v načrtovanju programov - spremembe, ki v ospredje postavljajo kakovost programa nacionalnega medija, krepitev preiskovalnega novinarstva ter izvirne produkcije igranega in dokumentarnega programa. Po njegovem mnenju mora našteto postati prepoznavni ponos nacionalne medijske hiše.

Rozmanov program pa temelji na vzpostavitvi sodobne organizacije javnega medijskega servisa, krepitvi ustvarjalnosti, delegiranju nalog in odgovornosti ter uvajanju projektnega vodenja. Zdajšnja organizacijska struktura RTVS po njegovem mnenju ne sledi več sodobnim medijskim trendom. Zavzel se je tudi za združitev radia, televizije in portala MMC v enoten programski oddelek.

Tudi današnja seja programskega sveta bo potekala brez navzočnosti javnosti. Za generalnega direktorja bo izvoljen kandidat, ki bo zbral večino glasov vseh članov sveta, torej najmanj 15.