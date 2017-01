O svetu, ki se je iztiril, o moči, ki ga lahko uravna

Jutri v Vodnikovi domačiji N'toko in Grega Repovž o Samoumevnem svetu

Miha Blažič – N’toko

© Uroš Abram

V seriji dogodkov Čas za razmislek v Vodnikovi domačiji gostijo razmišljujoče ljudi, ki so aktivni državljani in jim ni vseeno, kam se svet vrti. Tokrat bosta gosta Miha Blažič - N’toko, slovenski raper, bloger in kolumnist, ter Grega Repovž, odgovorni urednik Mladine. Pogovor se bo pričel ob 19. uri.

Izhodišče okrogle mize, ki jo bo vodil novinar Delove Sobotne priloge Lenart Kučić, bo N’tokov knjižni prvenec Samoumevni svet, ki prinaša njegove preoblikovane in obogatene zapise z bloga in kolumen, objavljenih v Mladini. V njih poskuša zrušiti naše vsakdanje samoumevnosti in odpirati prostore izvirnega mišljenja in delovanja. Njegovo zadnjo kolumno si lahko preberete na tej povezavi. V njej se N'toko sprašuje, kaj si ljudje res želimo: "Živimo v največjem izobilju, kar ga je kdaj poznalo človeštvo – dovolj je za vse in nikomur ni treba trpeti. Niti za sekundo ne nasedajmo vladnim skrbem za »naše« ljudi … politika, ki ne gradi boljšega sveta za vse, ga ne gradi za nikogar."

O N'toku je Jure Trampuš v Mladini zapisal, da ni navaden glasbenik ali pisec, ki bi serijsko produciral kolumne za vsakodnevno rabo: "Je jezen, a pronicljiv, neposreden, a hkrati utopičnorealističen. Boj zoper izkoriščanje, zoper nepravičnost in za enakost se namreč ne bije na polju globalnega demona, trdi v knjigi in ima znova prav. N’tokova najbolj brana Mladinina kolumna nosi naslov Pičke. Govori o idiotskih pogledih na feminizem, o tem, da je poslušati moške, ki komentirajo dejavnost feministk, podobno kot gledati psa, ki se povalja po lastnem dreku in nato pride k vam, da ga pobožate. Njegova najbolj poslušana pesem na YouTubu je Zig Zig, v njej pa poje o vsakodnevnem nacizmu, grožnjah, tišini, Ikei, udobju, skinih, palčkih na dvorišču, ograjenih vrtovih in ograjenih glavah. O redu in miru. Komad Zig Zig je nastal pred šestimi leti. Vsako leto postaja bolj samoumeven. Zadušljivo je živeti v postresničnem svetu, še težje opazovati, kako se v gmoto nevarnega zla preoblikuje okolje, v katerem si odraščal. Iz fatalizma raste uravnoteženost. Iz lenobe radikalna sredina."

Več o dogodku na Facebooku.