Mladina z novo aplikacijo

Od zdaj naprej boste lahko Mladino (kot jo poznate v tiskani obliki) listali tudi na svojih telefonih in tablicah

Vsebine iz tiskane Mladine ste lahko do zdaj brali in kupovali tudi prek spleta. Članki bodo v tej obliki na voljo tudi zdaj, novost, ki jo predstavljamo, pa je možnost, da boste lahko Mladino (kot jo poznate v tiskani različici) listali tudi na svojih telefonih in tabličnih računalnikih. To bo omogočala Mladinina mobilna aplikacija, ki je na voljo tako za mobilne naprave, ki jih poganja Android, kot tudi za iPhone oziroma iPad. Bralcem želimo uporabniško izkušnjo karseda najbolj poenostaviti in približati.

Mladinino aplikacijo za iPhone lahko prek iTunes naložite na tej povezavi, za iPad na tem mestu, uporabniki Androidov pa se obrnite na spletno trgovino Google Play.

Prek mobilne aplikacije boste lahko dostopali tudi do preteklih številk.

Želimo vam prijetno virtualno listanje!