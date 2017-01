Trump že nekaj minut po prisegi izbrisal pravice LGBT

Takoj po prisegi novega predsednika Donalda Trumpa je njegova administracija objavila novo spletno stran Bele hiše

Podstrani Bele hiše o LGBT-pravicah ni več ...

© WhiteHouse.gov

Prva sprememba, ki jo je po prisegi novega predsednika Donalda Trumpa izvedla njegova administracija, je bila nova spletna stran Bele hiše. Dve minuti po zaprisegi so prednostne naloge prejšnjega predsednika Baracka Obame shranili v arhiv in jih nadomestili s Trumpovimi. V času, ko je v beli hiši uradoval Barack Obama, je bilo mogoče na njeni spletni strani prebirati informacije o državljanskih pravicah, podnebnih spremembah, pravicah LGBT, zdravstvu, priseljevanju, izobraževanju, jedrskem dogovoru z Iranom. Zdaj je na tej strani šest prednostnih nalog Donalda Trumpa.

»Prvi ameriški energetski program« je nadomestil boj proti podnebnim spremembam, »vrnitev delovnih mest in rasti« se osredotoča na zniževanje davkov. Namesto državljanskih pravic je navedena Trumpova prednostna naloga »vstati z našimi zakonodajnimi organi« ter poudarjeno »brezpravje« nezakonitega priseljevanja in v revnih četrtih mest. Na novi spletni strani je pojasnjeno, da »ameriška prva zunanja politika« pomeni »mir prek moči«, ki vključuje obljubo za »prenovo ameriške vojske«, poroča Guardian.

Na ABC News izpostavljajo, da je Trumpova administracija z novo spletno stranjo napovedala prizadevanja za ukinitev akcijskega načrta za boj proti podnebnim spremembam. »Predsednik Trump se zavezuje, da bo ukinil škodljive in nepotrebne politike, kot sta akcijski načrt za boj proti podnebnim spremembam in pravilo o vodah ZDA«, piše na spletni strani bele hiše. Ukinitev teh omejitev bo zelo pomagalo ameriškim delavcem s povečanjem plač za več kot 30 milijard dolarjev v prihodnjih sedmih letih, navaja Trumpova administracija.

CBS News izpostavlja izbris pravic LGBT. Kdor je v času mandata Baracka Obame v svoj brskalnik vtipkal »WhiteHouse.gov/LGBT«, je dobil stran, na kateri so bili navedeni uspehi bele hiše v boju za pravice LGBT, izpostavljene so bile sodne zmage in celo kampanja za pomoč mladim LGBT. Kdor zdaj, po prihodu Donalda Trumpa, vtipka »WhiteHouse.gov/LGBT«, dobi začetno stran s povabilom za prijavo na novice od predsednika. Pravice LGBT niso omenjene, kaže, da je ta tematika povsem izginila s spletne strani bele hiše.

Independent opozarja, da so na novo spletno stran bele hiše dodali življenjepis prve dame Melanie Trump, v katerem so med drugim navedli: »Melania je tudi uspešna podjetnica. Aprila 2010 je Melania Trump na QVC (kanal za TV prodajo ) začela tržiti lastno kolekcijo nakita Melania Timepieces & Jewelry.« To navedbo so dali na spletno stran v času, ko se predsednik Trump sooča s kritikami o možnostih za konflikt interesov med njegovimi številnimi podjetji in nalogami predsednika. Ko je na sporno navedbo opozoril Washington Post, so ime kolekcije izbrisali iz življenjepisa Melanie Trump.